Un bărbat a fost reţinut pentru că împărţea ziare pro-fasciste lângă Catedrală: "Ce, Mihai Viteazul era fascist? Că el e în ziar"

Un bărbat a fost reţinut de jandarmi, în apropiere de Catedrala Naţională, după ce în porbagajul maşinii sale s-au găsit numeroase ziare cu conţinut fascist pe care individul le distribuia pelerinilor, susţin jandarmii. Astfel, ziarele au fost confiscate iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal. Bărbatul se apără spunând că: "Ce, Mihai Viteazul e fascist? Că el e în ziar".

"În jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare.

În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor odonantei privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările.



În cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor", a transmis Jandarmeria.

De ce v-au oprit? Pentru că este ziar cu conţinut fascist. Păi şi este? Luaţi dumneavoastră şi citiţi. Nu pot să iau pentru că înţeleg că sunt probe. Probe de ce? Mihai Viteazul era fascist? Că e Mihai Viteazul în ziar", a fost discuţia dintre bărbat şi reporterul Antena 3 CNN, Laurenţiu Rădulescu.

Incidentul s-a petrecut undeva la aproximativ 100 de metri de Catedrală, în momentul în care se oficia inaugurarea acesteia. Un bărbat cu o mașină care era înmatriculată în județul Prahova a fost tras pe dreapta de către jandarmi şi a fost întrebat dacă are ceva de ascuns în portbagaj.

El a spus că nu are "absolut nimic" de ascut, asta în condițiile în care, cu ceva minute înainte, fusese observat de către autorități cum împărțea acele ziare cu conținut fascist, susțin jandarmii, diferitelor persoane care se aflau în această zonă.

Totuşi, nu a fost singurul incident. O altă persoană a fost reținută după ce a intrat în discuție cu jandarmii, după ce ulterior a huiduit o parte dintre politicienii care se retrăgeau de la această ceremonie.

Sunt doar două dintre incidentele care au avut loc, de altfel, în această zonă. O zonă de securitate de "grad zero", 800 de jandarmi, oameni de la ordine publică, foarte multe echipaje de la ambulanță, SMURD care au securizat tot ceea ce s-a întâmplat.