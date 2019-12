Klaus Iohannis nu susține eliminarea pensiilor spciale în cazul magistraților și militarilor

Șeful statului a precizat că "PSD a exagerat" cu pensiile speciale, dar a subliniat că acestea trebuie menţinute în cazul militarilor.

"Personal, sunt de părere că statul român nu îşi permite şi nu trebuie să îşi permită să se cumuleze la stat şi pensia, şi salariul. Pe de altă parte, foarte mulţi specialişti şi-ar dori să rămână în activitate un pic mai mult timp. Şi acest lucru se poate. Dar atunci trebuie găsite metodele cele mai bune pentru a întrerupe, de exemplu, pensia, de a continua pe un salariu care este aferent funcţiei şi, după un timp, se poate reveni la pensie. Nu este, după părerea mea, bine să se continue cumularea pensiei cu salariul la stat. Dacă cineva se pensionează şi se angajează în privat, cred că nu trebuie să avem această limitare", a arătat preşedintele într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.



El a mai apreciat că "PSD a exagerat" cu pensiile speciale, dar a subliniat că acestea trebuie menţinute în cazul militarilor.



"Ştiu că această chestiune se discută şi se dezbate în comisia de specialitate şi cred că e mai bine să mă exprim după ce se clarifică dumnealor între ei în ce fel se doreşte promovarea acestei legislaţii. Dar, da, este clar că trebuie făcut ceva în această zonă, pentru că, pur şi simplu, PSD a exagerat cu aceste pensii speciale. Pe de altă parte, este clar că sunt categorii care trebuie să beneficieze de acest tip de pensie, fiindcă au un serviciu foarte special. De exemplu, nu cred că cineva vrea să renunţe la pensiile de serviciu ale militarilor", a arătat Iohannis.



Totodată, s-a pronunţat şi pentru păstrarea pensiilor speciale în cazul magistraţilor, având în vedere că aceştia au o "răspundere enormă".



"Este o discuţie care se va purta în Parlament şi vom vedea care este concluzia. Personal, drept să vă spun, nu susţin eliminarea pensiei speciale la magistraţi. (...) Este un specific aparte, magistratul are o răspundere enormă, are un stres enorm, are o încărcare profesională ieşită din comun şi acordarea pensiilor speciale pentru magistraţi mi se pare în continuare o măsură care trebuie menţinută", a spus el.