Klaus Iohannis: Cu cât mai repede sunt introduse și respectate restricțiile, cu atât mai rapid își produc efectele

"Este o luptă nu doar a sistemului medical, este o luptă în care avem cu toții o mare responsabilitate. Am spus-o în nenumărate rânduri și am s-o repet cât timp va fi necesar: oricât ne-am dori, situația epidemiologică nu ne permite reîntoarcerea la normalitate pe care am avut-o înainte de izbucnirea pandemiei.

Și cu cât crește numărul de bolnavi și de decese cauzate de infectarea cu noul coronavirus cu atât ne îndepărtăm și mai mult de acest moment îndelung așteptat. Ne aflăm din nou într-un punct critic și avem fiecare dintre noi de făcut o alegere fundamentală pentru viitorul nostru, pentru sănătatea noastră și a celor dragi.

Vrem să mergem pe un drum care duce la o explozie de cazuri și la supraaglomerarea spitalelor? Este un drum la capătul căruia ne așteaptă multă suferință și pierderi incomensurabile. Sau alegem să avem și viață socială și economie funcțională? Putem, dacă dăm dovadă de responsabilitate și se respectăm cu strictețe regulile”, a spus Klaus Iohannis, în declarația de presă făcută miercuri seară.

Șeful statului a afirmat că restricțiile sunt inevitabile: „Cu cât mai repede sunt introduse și respectate restricțiile, cu atât mai rapid își produc efectele”. Klaus Iohannis a precizat că situația din acest moment nu permite întoarcerea la normalitate.

„Lunile care vor urma nu vor fi deloc ușoare, dar sunt convins că vor acționa cu același devotament. Vreau să-i asigur pe medici că sunt alături de ei și împreună vom face față acestei crize. Este o luptă nu doar a sistemului medicului, este o luptă în care avem cu toții o mare responsabilitate.

"Oricâte măsuri ar implementa autoritățile, ele își pierd din eficiență dacă unii dintre semenii noștri refuză să participe la acest efort colectiv. Depinde de conștiința fiecăruia dintre noi dacă vom câștiga această bătălie fără precedent”, a conchis Iohannis.