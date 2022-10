Klaus Iohannis: "Uciderea oamenilor nevinovați trebuie să înceteze. Vom continua să sprijinim Ucraina"

"Condamn ferm atacurile oribile cu rachete ale Rusiei asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene. Uciderea oamenilor nevinovați trebuie să înceteze.

Vom continua să sprijinim Ucraina în lupta sa împotriva agresiunii Kremlinului", scrie pe Twitter Klaus Iohannis.

I strongly condemn Russia's horrific missile attacks on Ukrainian cities and civil infrastructure. Killing innocent people must stop. We will continue to support Ukraine ?? in its fight against Kremlin's aggression.