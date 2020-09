Lacrimi și durere pentru Roxana, tânăra de 19 ani ucisă într-un cumplit accident în Basarabi

Roxana se afla la volanul unui autoturism, în această dimineață, iar în dreapta se afla o prietenă în vârstă de 21 de ani. Cele două fete din Dolhești se îndreptau către Fălticeni.

În satul Basarabi din comuna Preutești, mașina condusă de Roxana a fost spulberată de o autobetonieră scăpată de sub control.

Impactul frontal a fost atât de puternic încât Roxana nu a avut nicio șansă. Prietena ei, grav rănită, a supraviețuit impactului și a fost transportată de urgență la spital.

Martori la teribilul accident, câțiva oameni au sunat imediat la numărul unic de urgenă 112, însă inima Roxanei nu avea să mai bată, din nou, niciodată.

Mesaje de adio și lacrimi pentru Roxana, victima accidentului din Basarabi

Prietenii, colegii sau profesorii Roxanei au postat sute de mesaje de adio pentru tânăra de 19 ani, care avea toată viața înainte.

"Îmi pare rău, foarte rău!!! Roxana Țipău, Drum lin.... Dumnezeu sa te ierte!", a scris Simona Manole, profesoara Roxanei.

"Nu imi vine sa cred... Toata vara am ras, am glumit si ieri cu zambetul pana la urechi si azi nu mai esti. Te-ai dus prea devreme dintre noi. Dumnezeu sa te aiba in grijă", a scris într-o postare pe Facebook, Seby, un prieten al Roxanei.