Lecție de creștinism și ghid pentru fericire în familie, de la Părintele Vasile Ioana

„În familie este și raiul și iadul. În familie treci de la o stare la asta în fiecare zi. De la o stare foarte bună la o stare foarte rea. Dragostea pe care o simți la început poate să dispară sau să se mai diminueze. Am scris o carte, care se vrea a fi un ghid spiritual, duhovnicesc, pentru viața de familie. Începem viața educați de părinții noștri și creștem și ne dorim să studiem ca să avem o profesie, însă vine un moment în viața fiecăruia dintre noi când ceva se întâmplă. Ajungi să conștientizezi că ai nevoie să iubești și să fii iubit”, spunea părintele într-una dintre predicile sale.

Părintele Vasile Ioana și-a lansat cartea alături de Dan Negru.

„Mă bucură nespus să-l găsesc pe Părintele Vasile și-n paginile unei carti dupa ce a reusit sa duca pildele credintei in New Media. Pe mine, Parintele Vasile m-a invatat sa fac primul pas chiar daca nu vedeam capatul scarii. Despre asta e de fapt credinta si Parintele Vasile are harul de a o explica si, mai ales, de a te face sa o intelegi. Cartea asta e despre intelegere si apropiere. Si despre Multumirea pe care Parintele Vasile m-a invatat sa o practic. Multumirea de zi cu zi.”, a transmis Dan Negru.

Cartea Familiei este însoțită de o scrisoare plină de sfaturi și gânduri bune scrisă de Părintele Vasile Ioana.

„Am simțit nevoia să îmi ajut prietenii să fie soți mai buni, prietenele soții mai bune, pentru că am simțit nevoia să fiu util. Când cunoști ceva ai o datorie morală.”, a declarat părintele Vasile Ioana cu ocazia lansării cărții.

