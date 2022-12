Legea plafonării obligă mulți români să achite mai mult la energie electrică, nu doar de la 1 ianuarie 2023, ci și retroactiv pentru anul 2022

O nouă lovitură de teatru pe piața energiei. Legea plafonării obligă mulți dintre consumatori să achite mai mult la energia electrică, nu doar de la 1 ianuarie 2023, ci și retroactiv, pentru anul 2022.

Sursa foto: unsplash.com/Arthur Lambillotte-ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO

Anunțul a fost făcut de Asociația România inteligentă.

”Un cititor al site-ului Asociației Energia Inteligentă a semnalat un aspect, care, sincer, a scăpat în analiza noii legi a plafonării prețului la energie: articolul introdus în lege care stabilește că plafonarea se aplică la un singur loc de consum, nu se aplică doar de la 1 ianuarie 2023, ci și retroactiv pentru ultimele 4 luni din anul 2022. Aberant!!!

Legea plafonării prețului la energie electrică stabilește că dacă pentru perioada viitoare există posibilitatea să primești totuși preț plafonat, dacă parcurgi o anumită birocrație, legea nu îți dă nici o posibilitate ca pentru perioada trecută să beneficiezi preț plafonat. Ești pus la zid și trebuie să achiți din urmă mai mulți bani, chiar dacă ai consumat în anul 2021 în medie doar 95 kWh/lună, chiar dacă ai închis toate becurile și ai consumat și în anul 2022 în medie 91 kWh/lună, vine această lege și te obligă să achiți cu 90% mai mult. Aberant!!!

Să luăm exemplul care ni s-a prezentat la Asociație, un consumator de energie electrică are domiciliul la o adresă (fără a preciza dacă este proprietate proprie sau chirie), acolo unde și l-a stabilit pentru a-și putea înscrie copilul la o anumită școală, dar locuiește la un alt imobil, unde are reședința. La locul unde efectiv locuiește și are reședința a consumat 95 kWh în medie în anul 2021, energie electrică. În perioada 1 septembrie 2022 – 19 septembrie 2022 are un consum de energie electrică de 364 kWh, pentru care înaintea publicării noii legi a energiei trebuia să achite 247,52 lei, contravaloarea energiei electrice consumate. După noua lege este necesar să achite pentru acest consum realizat anterior existenței legii 473,2 lei, adică cu 92% mai mult. Aberant!!!

Solicităm schimbarea urgentă a acestei legi și eliminarea articolelor aberante care obligă românii să scoată mai mulți bani din buzunar, atât pentru consumurile de energie electrică din urmă, cât și pentru consumurile viitoare, dar și pentru faptul că în prag de sărbători, în plină iarnă cu temperaturi scăzute, această lege aduce oamenii disperați la cozii uriașe la ghișeele furnizorilor. STOP aberațiilor!!!”, se arată pe pagina Asociației Energia Inteligentă.

Mulți români vor fi nevoiți să achite mai mult

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației, a explicat în direct la Antena 3 CNN care sunt românii care vor plăti mai mult.

”Legea plafonării a venit la pachet cu diverse intenții de a ajuta mulți români, dar aceste intenții sunt presărate de birocrații excesive și foarte neclare. Între aceste situații, există o situație care ne-a fost semnalată de un cititor, nici măcar noi nu am văzut-o.

Acesta arăta, pe bună dreptate, că legea se va aplica de la 1 septembrie, respectiv de când era valabilă Ordonanța care o validează, pentru ceea ce privește locul unic de consum. Asta înseamnă că cei care au mai mult de un singur loc de consum, atenție, nu mai mult de o proprietate, vor fi nevoiți să achite mai mult pentru energia electrică consumată între 1 septembrie și 31 decembrie, chiar dacă s-au încadrat într-un anumit plafon de consum mediu pe 2021 sau chiar dacă în 2022 și-au restrâns puternic consumul. Cu toate acestea, sub incidența acestei legi prost scrise, vor trebui să achite mai mult în această perioadă și nici nu au nicio variantă de a-și dovedi capacitatea de a plăti acest consum la locul de domiciliu sau la locul de reședință așa cum există posibilitatea de la 1 ianuarie 2023.

Din punctul meu de vedere este o aberație să vii acum, să te întorci înapoi cu patru luni de zile și să creezi această situație anormală”, a explicat Dumitru Chisăliță la Antena 3 CNN.