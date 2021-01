Prefectul de Buzău și-a anunțat demisia de onoare. "Guvernul care m-a susținut a fost schimbat"

Este o demisie de onoare!

"Astăzi am decis să îmi anunț oficial demisia din funcția de prefect al județului Buzău. Este o demisie de onoare! Am înțeles să fac acest lucru după ce Guvernul care m-a susținut și care a susținut toate proiectele județului pe perioada în care eu am fost la conducerea Prefecturii a fost schimbat. Este o experiență pe care o voi purta în suflet ca pe un dar! Plec cu sentimentul datoriei împlinite!", a scris Leonard Dimian în mesajul în care își anunță demisia.

Lonard Dimian a fost numit prefect de Buzău în decembrie 2019, la propunerea ALDE, după ce anterior fusese subprefect.

În același mesaj, el a mai menționat că pandemia de COVID-19 a fost provocarea mandatului său de prefect, la câteva luni după învestirea sa județul înregistrând primele cazuri pozitive de SARS CoV-2. De asemenea, la capitolul realizări, Dimian a enumerat organizarea fără evenimente majore a celor două tururi de scrutin - locale și parlamentare.

"Consider că prin eforturile depuse și prin măsuri uneori mai dure, am reușit să ținem în frâu răspândirea bolii și, iată, că noul an găsește județul nostru într-un scenariu verde, dacă ne raportăm la numărul de îmbolnăviri/1000 locuitori", a mai spus edilul demisionar.

Leonard Dimian a declarat, pe finalul mesajului său, că pleacă având sentimentul datorii împlinite.