Liceul Dimitrie Bolintineanu, de lângă blocul afectat de explozia din Calea Rahovei, se redeschide luni. Orele elevilor vor fi reduse

Liceul Dimitrie Bolintineanu, de lângă blocul afectat de explozia din Calea Rahovei, se redeschide luni. Sursa foto: Facebook/ Primăria Sectorului 6

Elevii Liceului Dimitrie Bolintineanu, afectat după explozia de la un bloc din Calea Rahovei, vor reveni la școală de luni. Clădirea nu va fi folosită în totalitate, așa că programul de învățare va fi modificat, astfel încât să se poată ține toate orele.

Primaria Capitalei a terminat lucrările în clasele afectate, iar expertizele arată că imobilul este sigur, iar structura de rezistenţă a clădirii nu a fost afectată.

Chiar și așa, autoritățile și mai ales părinții se tem că elemente de construcții din blocul afectat de explozie se pot prăbusi peste clădirea liceului sau pe stradă, pe unde trec copiii.

Elevii vor învăța în clasele dinspre Calea Rahovei și în cele de pe partea vestică, nu însă și în clasele de pe partea estică.

Circulația e încă închisă pe strada dinspre liceu și blocul afectat, așa că, de luni, acces elevilor se va face pe la intrarea dinspre Calea Rahovei.

Și programul de școală a fost decalat, iar orele vor fi reduse. Se va învăța de la ora 8.00, primii copii vor pleca la 10.35, apoi vor veni ceilalți, urmând ca orele să se încheie la ora 20.00.

Elevii și profesorii din Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în proximitatea locului producerii exploziei din cartierul Rahova, au fost evacuați, încă din ziua tragediei, în 17 octombrie. 15 săli de clasă dintr-unul dintre corpurile unității de învățământ au fost avariate atunci.

De atunci, elevii au învățat online.