Lider Pro România, atac dur la adresa șefului ALDE: Tăriceanu şi ALDE trebuie să dispară din viaţa politică

Foto: Peiu Vlad-Pantelimon/ Facebook

În aceeaşi zi în care ALDE şi ProRomânia semnau alianţa, unul dintre liderii locali ai partidului lui Victor Ponta îl atacă dur pe Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele organizaţiei ProRomânia Târgu-Neamţ scrie pe Facebook că Tăriceanu şi ALDE trebuie să dispară din viaţa politică, deoarece se fac responsabili în egală măsură de proasta guvernare alături de PSD. Mai mult, Peiu Vlad-Pantelimon anunţă că organizaţia sa nu îl va susţine pe Mircea Diaconu în lupta pentru Cotroceni, deoarece ar fi, citez, un prezidentiabil foarte slab.



”Astazi am aflat prin intermediul presei, nu pe canale interne si nu in urma unor dezbateri democratice cum ar fi fost normal, ca Pro Romania si ALDE vor sustine un candidat comun la alegerile prezidentiale, in persoana domnului Mircea Diaconu.

Cum Tariceanu si ALDE se fac responsabili in egala masura de proasta guvernare alaturi de PSD si de situatia catastrofala in care se afla Romania, acestia trebuie lasati sa cada. Sa dispara din viata politica. Sa intre in istorie. Nu trebuie ajutati sa urce inapoi pe val. Iar domnul Mircea Diaconu, cu toata stima pentru cariera sa de artist, este un prezidentiabil foarte slab, motiv in plus pentru ca echipa Pro Romania Tirgu Neamt sa nu sprijine acest proiect.

Cata vreme ne-am asumat o misiune importanta in fata cetatenilor orasului nostru, nu vom accepta sa ii dezamagim participand la tot felul de ciolaniade de acest gen. Dupa europarlamentare, toti liderii politici au sustinut ca au inteles mesajul primit de la populatie. Dupa jocurile pe care le fac astazi, se pare ca nu a inteles nimeni nimic.

Daca aceasta decizie va atrage sanctiuni pe linie de partid, sunt pregatit sa mi le asum cu demnitate, asigurand totodata echipa si cetatenii ca nu ne vom impiedica de un logo si vom continua drumul frumos pe care l-am inceput, intr-o formula sau alta, cu voi si pentru voi”, a spus Peiu Vlad-Pantelimon.