Lidia Buble susține că polițistul pe care l-ar fi mituit i-a făcut avansuri. Stenograme: ”Poate ne calculăm altfel”

Cântăreaţa Lidia Buble a fost trimisă în judecată de procurorii DIICOT, fiind acuzată că ar fi mituit doi agenţi de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere Bucureşti, în vara anului trecut, pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest şi pentru a nu fi amendată, întrucât nu avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă.

În dosarul înregistrat la tribunalul Bucureşti pe data de 19 noiembrie, pe lângă Lidia Buble, au mai fost trimişi în judecată alte patru persoane: Laurenţiu Cristian Ciupercă, Marius Constantin Miulescu, Elena Daniela Reznicsek şi Dragos Ştefan Presură.

Stenogramele conversațiilor din momentul incidentului au fost publicate de Gândul. Lidia Buble a fost sfătuită de Dragoș Ștefan Presură, supravegheat de DIICOT Ploiești într-un dosar în care este bănuit de implicare în vânzarea către MApN a unui combustibil care a provocat defecțiuni avioanelor de luptă, să îi mituiască pe polițiști și să le spună că îl cunoaște pe polițistul Ionuț Ipate, pentru a scăpa de sancțiuni. Lidia Buble susține în conversație că unul dintre polițiști i-a făcut avansuri.

„Nu știu cum îl cheamă, dar avea vrăjeală în el, efectiv … deci … ăsta nu știu la ce se aștepta…adică…el…Doamne! Niciodată nu mi s-0 întâmplat așa ceva. Efectiv, deci se dădea la mine la modul ăla nesimțit și-mi zicea „Ce să facem acum domnișoară Lidia?” „Dă-mi amendă, ce să faci?” „Păi știți, e 2.500 și nu știu cât amenda…” Zic: Ok. Dă-mi amendă. Muream de sete. Ce vrei să fac? Dă-mi amendă!” ”Păi nu amendă…nu v-aș da, poate ne calculăm altfel”. Și zic:„Aaaa, păi zi așa! Ce vrei, bani? Vii după mine până acasă, ce să fac? N-am nimic la mine. Am luat bani să-mi iau apă, nu mi-am luat bani să…” Și vine mă, după mine ăsta…Doamne, mă crucesc, nu-mi vine să cred! Da, mă duc să iau cardu’ … nici nu știu câți bani se dă. Eu n-am dat în viața mea șpagă la polițiști. E prima dată, efectiv, ăsta e un puțos d-ăsta de 27 -28 de ani, nu are mai mult de 30 de ani.

(...) Vezi că era pus pe combinație, dacă ți-am zis! Doamne ferește! deci „Îți dau numărul meu dacă ai vreodată nevoie să…” Nu e nevoie”…„Acum, dacă tot ne-am întâlnit, cred că nimic nu este întâmplător…poate așa a fost să fie, dacă mai faceți prostii…Zic: Eu nu fac prostii”, a spus Lidia Buble, potrivit stenogramelor publicate de Gândul.



