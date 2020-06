Liviu Dragnea a fentat sistemul din închisoare? Reprezentanții penitenciarului s-au sesizat imediat

La scurt timp după interviul televizat, Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis într-un comunicat că nu a aprobat, de la începutul stării de urgență, nicio solicitare de intervievare, în nicio formă, potrivit HotNews.ro.

„Odată cu decretarea stării de urgenţă pe teritoriul României şi până la momentul prezentei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu a aprobat solicitări de intervievare a unor persoane private de libertate, indiferent de forma de materializare indicată de petent (fizic/online)”, este mesajul transmis de ANP, la scurt timp după ce Realitatea a anunțat că va difuza un interviu cu Liviu Dragnea.

Realizatoarea interviului, Anca Alexandrescu, a afirmaat că a primit aprobarea pentru realizarea interviului „abia ieri”, adică pe 24 iunie. ”Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deși sunt mulți jurnaliști care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele, am solicitat la Administrația Penitenciarelor și abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineață am înregistrat pe skype și urmează, la ora 18.00, să difuzăm interviul. Sunt câteva ore de interviu”, a spus Anca Alexandrescu, citată pe site-ul realitatea.net. Ulterior, ANP a revenit cu noi precizări, într-un comunicat transmis după difuzarea interviului.

"Persoanele private de libertatea au posibilitatea de a accesa, în vederea menținerii unei legături constante cu membrii de familie sau alte persoane, comunicările online (via Skype), în baza unei programări prealabile. ANP: „Comunicările online au caracter confidențial, asigurându-se supravegherea exclusiv vizual, pe toată perioada acordării dreptului”, scrie în comunicatul ANP.



