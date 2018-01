Liviu Dragnea, declarații după ședința CEX : ”Eu sunt de acord cu ce am spus eu”

Liviu Dragnea a susținut o conferință de presă la finalul ședinței CEX. Președintele PSD a declarat că principalele motive care au stat la baza întâlnirii au fost hotărârea pentru propunerea noului ministru al Apelor și Pădurilor și stablirea unei noi ședințe a CEX.

”Am avut o ședintă a CEX pe care am convocat-o săptămâna trecută pentru a adopta două decizii. Un privind hotărârea pentru propunerea noului ministru al Apelor și Pădurilor și pentru a stabili data următorului CEX. Au fost adoptate aceste două decizii. Propunerea noastră pentru ministerul Apelor și Pădurilor este senatorul Ioan Deneș din Bistrița, iar următorul CEX va fi în perioada 29-31, la Iași unde vom avea și întâlnirea cu grupurile parlamentare. Sunt de acord cu restructurarea Guvernului. Eu sunt de acord cu ce am spus eu în mai multe rânduri din anul trecut. Am vorbit de luni de zile că va trebui făcută o analiză a modului cum funcționează fluxul deciziilor în interiorul ministerelor.”, a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat dacă există tensiuni între premierul Tudose și el, Liviu Dragnea a spus un categoric nu.

”Categoric nu. Din partea mea, toate bune, o relație neschimbată ca și înainte de noul guvern, eu nu am nicio problemă.”, a spus Dragnea.

Cu privire la scrisoarea lui Bădălău, Liviu Dragnea a spus că nu a putut să o analizeze încă.

”Să vă spun cu sinceritate, eu am apucat să mă uit puțin pe ea, dar nimeni nu a putut să o analizeze. E un document bun, care va face parte dintr-un document propus pentru a fi adoptat la CEX-ul de la sfârșitul lunii pentru activitatea partidului, înființarea departamentelor, despre modul cum o să funcționăm și să ne organizam în 2018.

E un document bun, un punct de vedere al domnului Badalau si or să mai fie și alte documente și propuneri.”, a declarat președintele Camerei Deputaților.

Dupa pararea mea, nu, este partidul politic din Romania care a avut cele mai multe sedinte de CEx. O sa spun la CEX-ul de la Iasi de ce nu au existat reuniuni ale Biroului Permanent.