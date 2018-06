Liviu Dragnea a fost invitatul lui Mihai Gâdea în emisiunea Ediție Specială. Liderul PSD a vorbit și despre ce a însemnat mitingul PSD și ce urmează.

Dragnea: Ăsta a fost mitingul mic. Va fi un miting uriaș, într-o altă locație

„Simt aceeași emoție ca aseară, a fost o emoție puternică în piață, a fost o descărcare a tuturor celor care au fost în piață. Noi am făcut mitingul ăsta din mai multe motive, de a protesta împotriva acestui sistem odios, pe care îl gesionează o mână de securiști, patronat de Klaus Iohannis și toți ceilalți. Un alt motiv este că am fost provocați. Nu te poți aștepta ca un partid ca PSD, să-l ameninți, să-l jignești, să-l insulți și să te aștepți că nu reacționează. Ăsta a fost mitingul mic. Va fi un miting uriaș, într-o altă locație. Al treilea motiv a fost de a avertiza societatea”, a anunțat Liviu Dragnea întrebat ce simte după ce a văzut fotografiile.

Mesaj pentru partenerii străini

„Am vrut să arătăm și partenerilor noștri străini, pentru că după Revoluție, NATO, UE au spus că ne învață democrația. Ar trebui să/și asume cu toții această responsabilitate, pentru că parțial au finanțat și susținut public acest stat paralel. La ei acasă nu sunt protocoale secrete, nu se fac arestări pentru spectacol. S-a tot spus, am vorbit și cu oficiali și îmi spuneau: Românii protestează. Acuma au venit câteva sute de români care au protestat. Noi am început această acțiune de protest, dintr-un șir de proteste. Am tot sperat că nu este nevoie să ducem lupta și pe partea economică, de a corecta, odată dusă lupta în stradă nu mai poate fi luată de acolo. Eu știu mai bine ca oricine ce forță are PSD. Au prins gustul”.

Despre suspendarea lui Iohannis

„Noi am spus că noi suntem hotărâți să mergem până la capăt și pe legile justiției și cu respectarea CCR. Nu știu ce va face, dar dacă va face greșeala fatală să nu pună în aplicare o decizie CCR, se va face de râs peste tot în lume. Nu mă interesează că e Kovesi, putea fi Lazăr. Nu putem sta cu mâinile în sân. Nu putem lăsa ca o decizie CCR să nu fie aplicată, vom face tot ce ne stă în puțință. Se poate ajunge la orice. Dacă ne tot provocă, noi am arătat că răspundem la toate provocările. Dacă acest om înțelege că e prizonierul statului paralel, e problema lui (...) Dacă domnul președinte încalcă Constituția. Nu suntem un partid fără personalitate. Situația în care s-a ajuns, nivelul în care au ajuns aceste abuzuri, nu ne mai dă niciun grad de libertate. După ce a văzut mitingul de aseară i se mai pare caraghios? Mai râde, era râsul lui? Dacă consideră că acest miting e de râs...”.

Despre întârzierea legilor

„Tot ce am aprobat în Parlament, legile care sunt pe zona de justiție, le-au întârziat într-o veselie. Atacă Iohannis sau PNL -USR, vine de la Curte, iar atacă Iohannis, deși știe că nu mai poate. Ăsta e motivul pentru care două legi, a achiziților publice și parteneriatul public- privat le-am aprobat prin OUG. Acum PNL și USR atacă la CCR. Trebuie să vorbim săptămâna asta și să facem o discuție așezată pentru că pe codurile penale va fi vacanța parlamentară, o să ne gândim serios (...). Eu am depășit perioada în care încercam să găsesc firul logic, sunt unii dintre ei care spun că este o nebunie cu regimul ăsta, spune Orban, lui Orban îi spune Iohannis. Ei nu cred în CCR. Motivul este se întârzie punerea în aplicare a unor legi. N-a venit niciunul care să spună din convingere, ce discuție să mai purtăm? Dacă ei cred într-o lege o susțin, dacă nu, nu”, mai spune liderul PSD.