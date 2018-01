Liviu Dragnea, lămuriri privind posibila dezincriminare a abuzului în serviciu: Nici vorbă!

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurări că abuzul în serviciu nu va fi dezincriminat, aşa cum a anunţat luni deputatul social-democrat Cătălin Rădulescu.



"Nu am fost de acord cu declaraţiile domnului Cătălin Rădulescu, drept pentru care nu avem în intenţie să dezincriminăm abuzul în serviciu. Nici vorbă de aşa ceva", a precizat Liviu Dragnea, la finalul reuniunii CExN al PSD.



Liderul social-democraţilor a adăugat că orice modificări din programul de guvernare vor fi discutate şi prezentate, pentru că, susţine el, nu mai doreşte să se discute despre propuneri care, până la urmă, nu se vor regăsi în programul de guvernare. "Nu vor fi modificări majore, pentru că nu avem ce, e vorba doar de o actualizare şi câteva adăugiri pe care le-am discutat şi astăzi în coaliţie", a explicat Dragnea.



Întrebat dacă membrii PSD care sunt cercetaţi penal mai pot face parte din viitorul guvern, Dragnea a spus: "Da".



"Eu am văzut guverne prezentate la TV şi mă uit cu foarte mare atenţie, şi o să ne inspirăm foarte mult din ele", a adăugat liderul PSD, referindu-se la postul de vicepremier ocupat de Paul Stănescu.



De asemenea, întrebat de ce nu se vor respecta criteriile de integritate pe care le dorea Mihai Tudose în privinţa miniştrilor, Liviu Dragnea a arătat că guvernul nu va fi făcut de "alte instituţii". "Am hotărât să ne facem noi guvernul, şi nu alte instituţii", a răspuns el.



Luni, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, deputatul Cătălin Rădulescu a declarat că va propune modificări la programul de guvernare pe tema justiţiei, între care respectarea Directivei europene privind prezumţia de nevinovăţie şi a precizat că susţine dezincriminarea abuzului în serviciu.



"Eu voi propune să se respecte prezumţia de nevinovăţie şi directiva europeană care este propusă în toate ţările europene şi ceea ce propune comisia pe justiţie din Parlamentul European, voi propune în programul de guvernare şi în codul nostru de conduită şi în statutul PSD", a spus Rădulescu.



El a adăugat că propunerea sa în privinţa abuzului în serviciu este dezincriminarea acestuia. "Propunerea mea o să fie să îl dezincriminăm (abuzul în serviciu - n.r.) pentru că în 90% dintre state este dezincriminat. Deci, nu îşi are sensul pragul, iar chestiunea penală nu poate să fie decât într-o formă agravantă şi forma aceasta agravantă trebuie să o discutăm şi să vedem ce înseamnă formă agravantă", a adăugat Rădulescu.