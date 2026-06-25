113 cișmele și 8 dușuri stradale vor fi instalate în această vară în Bucureşti. Zonele în care trecătorii se vor putea răcori

113 cișmele și 8 dușuri stradale vor fi instalate în această vară în Bucureşti. Sursa foto: PMB

Primăria Bucureştiului a ajunţat, joi, că 113 cișmele și 8 dușuri stradale vor fi instalate, în această vară, pe trotuarele din Capitală. "Pentru început, sunt gata, funcționale două dușuri stradale, în Piața Unirii: la intersecția cu Bd. Unirii și la Str. Halelor", a transmis instituţia, care a precizat şi unde vor fi montate alte 5 tneluri de răcorire.

"113 cișmele și 8 dușuri stradale. Pe timp de vară, sunt o adevărată binecuvântare pe străzile din București. Și le avem. Colegii de la Apa Nova Bucureşti au început montarea lor pe cele mai aglomerate trotuare din Capitală, iar reacțiile oamenilor fac cât o mie de cuvinte.

Copii, seniori, corporatiști la costum sau livratori de mâncare, turiști, mămici cu cărucioare, nimeni nu ratează perdelele cu vapori de apă. Toți își încetinesc pașii și se bucură de câteva momente de prospețime.

Pentru început, sunt gata, funcționale două dușuri stradale, în Piața Unirii: la intersecția cu Bd. Unirii și la Str. Halelor.

Azi a fost montat încă un tunel de răcorire în Piața Universității, la Teatrul Național, care va fi pus în funcțiune de mâine.

Urmează alte cinci:

Stația de metrou Titan (intersecție Str. Liviu Rebreanu & Bd. Nicolae Grigorescu)

Calea Giulești 38

Șos. Alexandriei nr. 5 - Piața Rahova

Calea Victoriei, la Casa Centrală a Armatei

Șos. Mihai Bravu - Magazinul Obor

Hidratarea e și ea extrem de importantă, în special pe timp de vară. Tocmai de aceea, încă de la 1 mai am pus în funcțiune cele 113 cișmele, amplasate pe străzile pe care le avem în administrare", a mai comunicat Primăria Capitalei.