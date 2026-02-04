Alertă de poluare pe Dunăre, la Giurgiu: Produse petroliere semnalate după scufundarea unui împingător

<1 minut de citit Publicat la 15:21 04 Feb 2026 Modificat la 15:24 04 Feb 2026

Autoritățile precizează că măsurile operative vor fi adaptate în funcție de evoluția din teren. FOTO: Apele Române/Facebook

O posibilă poluare cu produse petroliere, carburant și ulei, cauzată de scufundarea unui împingător, a fost semnalată de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu în zona Plajei Vechi Giurgiu, pe canalul Plantelor.

Administrația Națională „Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu a fost informată telefonic despre incident, potrivit unui comunicat de presă.

“Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu, precum și specialiști ai Inspecției Bazinale a Apelor (IBA) din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu sunt pe drum pentru evaluarea situației de la fața locului. Laboratorul de Calitate a Apei urmează să preleveze probe de apă din mai multe puncte.

Totodată, echipele Apelor Române sunt pregătite cu mijloace și materiale specifice, respectiv materiale absorbante tip spill-sorb și baraje absorbante pentru limitarea și îndepărtarea produselor petroliere de la suprafața apei”, se precizează în comunicat.

Autoritățile precizează că măsurile operative vor fi adaptate în funcție de evoluția din teren și de rezultatele analizelor de laborator.