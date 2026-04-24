Alertă la malul mării. Surse: Poliţiştii de frontieră au descoperit, vineri, resturi de dronă pe plaja din Mamaia

<1 minut de citit Publicat la 10:47 24 Apr 2026 Modificat la 10:47 24 Apr 2026

Sursa foto: Poliţia de frontieră

Potrivit unor surse, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, Grup de Nave Constanța, au descoperit, vineri, elemente de dronă, eșuate, pe plaja Mamaia, în cadrul misiunii de supraveghere a frontierei.

Resturile de dronă sunt analizate acum de experţi.

De asemenea, în urmă cu o săptămână, MApN a anunțat că, în noaptea de 16 spre 17 aprilie, sistemele de apărare antiaeriană au detectat și monitorizat o țintă aeriană care ar fi pătruns în spațiul aerian al României. Noi atacuri cu drone au avut loc în apropierea graniței cu România, în zona de Nord a brațului Chilia.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, iar una dintre ele a pătruns în spațiul aerian al României.

Autorităţile noastre au transmis că rămân în permanentă coordonare cu structurile aliate și naționale responsabile, monitorizând evoluțiile din zona de responsabilitate și fiind pregătit să adopte măsurile necesare pentru protejarea teritoriului și a populației României.