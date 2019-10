Andreea din Bârlad s-a întors acasă din Germania, cu o burtă uriașă, mai să nască. Tânăra a ajuns la urgență și a fost dusă imediat în sala de nașteri. Când s-au uitat mai bine la ea, medicii au rămas șocați. „Fugi de aici acasă!”

Un caz șocant a avut la spitalul din Bârlad, unde Andreea, de 30 de ani, din comuna F,, a venit sã nascã un bebeluș, care nu poate fi detectat în pântecele ei!

Pe 7 februarie Andreea, care venise din Germania cu o sarcinã cu probleme, mai precis copilul nu a putut fi vãzut la testele imagistice, a chemat Ambulanta la 112 anuntând cã are dureri de nastere. Ambulanta a adus-o la Compartimentul de Primiri Urgente la Spitalul din Bârlad, unde a fost înregistratã cu diagnosticul „sarcinã la termen”. Dupã diagnosticare, a fost transportatã la indicatia medicului de gardã, Adina B, în sala de nasteri. De aici a început … misterul unui copil invizibil pentru medici, dar simtit dureros de mamã, scrie Vremea Nouă.

Andreea a fost practic scoasã afarã din spitalul bârlãdean si trimisã acasã, desi insista sã fie operatã pentru a se vedea ce are în burtã, copil sau nu, numai sã fie scos si sã scape de dureri!

„Pe 5 februarie am venit, pe 7 februarie am început sã am contractii si am venit la spital la Bârlad cu ambulanta. Copilul misca, aveam contractii! M-au dus în sala de nasteri, m-au tinut douã ore în sala de travaliu, mi-au zis cã am uterul fisurat si membranele rupte. Dupã ce au ascultat inima copilului, au zis cã bate, dar m-au dus în salon la ginecologie. A venit apoi doamna doctor Boca, cu care am nãscut primul copil, când mi s-a spus cã am chist si nu sarcinã si la operatie chistul era o fetitã de 3,4 kg. Mi-a fãcut si ea tot felul de teste, dar mi s-a spus cã nu sunt gravidã, ci balonatã! Iar eu am mâncat în douã zile o jumãtate de pahar de iaurt. Am dureri insuportabile, merg rãu de durere, dar de duminicã doamna doctor mã tot trimite acasã! Nu am vrut sã plec pânã nu-mi face operatie, ca sã se vadã ce am! Mi-a zis cã sunt obezã, sã plec oriunde la alt spital, aici sã nu mai stau cã nu am nicio sarcinã! Si eu nu mai pot de durere!”, a spus Andreea Todeilã.

Continuarea, pe Vremea nouă.