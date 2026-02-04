Antena 3 CNN Actualitate Locale Apele Române intervin cu baraje absorbante pe Dunăre, după scufundarea unui împingător la Giurgiu

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 22:26 04 Feb 2026 Modificat la 22:26 04 Feb 2026
dunare giurgiu
S-au prelevat și probe de apă pentru analize. Foto: Apele Române Argeș-Vedea via Apele Române / Facebook

Echipele Apele Române Argeş-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu au intervenit cu materiale absorbante şi baraje pentru limitarea răspândirii poluării pe Dunăre, în zona Giurgiu. „Situaţia este monitorizată permanent”, se arată într-o postare pe Facebook a Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), scrie Agerpres.

Potrivit Administrației, s-au prelevat și probe de apă pentru analize, în vederea evaluării calităţii apei şi a delimitării zonei afectate.

O posibilă poluare cu produse petroliere, carburant și ulei, cauzată de scufundarea unui împingător, a fost semnalată de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu în zona Plajei Vechi Giurgiu, pe canalul Plantelor, miercuri. Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu, precum şi specialişti ai Inspecţiei Bazinale a Apelor (IBA) din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu s-au deplasat pentru evaluarea situaţiei de la faţa locului.

Autoritățile precizează că măsurile operative vor fi adaptate în funcție de evoluția din teren și de rezultatele analizelor de laborator.

