Asistentă medicală din Focșani, deranjată de urgența unei fetițe de 11 luni, adusă de părinți: "Îi găsește dracii numai la ora asta să vină!”

O asistentă medicală de la Spitalul Județean din Focșani este anchetată disciplinar după ce a fost reclamată de o mamă care venise cu copilul său de numai 11 luni, la urgențe.

Asistenta a început să înjure pentru că a fost trezită din somn și pentru că pacienții vin la prima oră a dimineții.

Tânăra mamă și-a vărsat amarul pe Facebook și a povestit reacția asistentei în momentul în care a ajuns la UPU pentru că fetița ei avea febră foarte mare.

"Încep prin a va povești o întâmplare și pentru a arăta încă o dată trista realitate a Spitalului Județean de Urgență Sf. Pantelimon, Focșani, de care m-am lovit în această dimineață.

Ajung la urgențe cu fetiță mea de 11 luni, la ora 5:20, având febra 39,3. Ciocănesc discret la ușa..nimic.. Ciocănesc o a doua oară, în continuare nimic. Împreună cu soțul meu, hotărâm să intrăm. Dintr-o dată, se deschide o altă ușa, de unde iese o “doamnă” abia trezită din somn, și evident deranjată de prezența noastră.

Se uită la noi, închide ușa și spune următoarele, citez: “Să mi bag pu**, îi găsește dracii numai la ora asta să vină. Ferească Dumnezeu”. Inițial am crezut că nu aud bine, astfel i am răspuns nedumerită: “Poftim?!”, ea răspunzându-mi: “Ce poftim? Vă găsiți doar la ora asta să veniți.” ", a povestit mama pe Facebook.

”Ați venit să vadă doctorul copilul? Treceți dracului să-l vad”

Scandalul a continuat cu amenințări din partea asistentei că va suna la poliție, pentru că părinții au reacționat comportamentului său.

"Bineînțeles, nu o să spun că noi am tăcut din gură și înghițit nesimțirea acestei femei, am reacționat, la care ea a început să țipe că va sună la poliție, încă nu ne am lămurit pentru ce anume.

Când am vrut să plecăm dansa a mai spus: ”Ați venit să vadă doctorul copilul? Treceți dracului să-l vad”. Gardienii, probabil cunoscând situația, doar se uitau la noi și a fost de ajuns să înțelegem că nu e ceva neobișnuit." a mai precizat femeia,

Povestea a ajuns urechile conducerii Spitalului Judeţean Sf. Pantelimon din Focşani, care a susținut că se va desfășura o anchetă.

”Conducerea spitalului a aflat de ieri despre acest incident neplăcut. S-a declanşat deja o anchetă pentru a cerceta cele reclamate.

Aducem la cunoştinţă că toleranţa faţă de astfel de comportament este zero, iar dacă se confirmă, sancţiunea va fi drastică, mergându-se chiar până la desfacerea contractului de muncă a cadrului medical respectiv, dacă legea permite. După finalizarea anchetei, vom face publice rezultatele”, arată un comunicat al Spitalului Judeţean ”Sf. Pantelimon” Focşani, potrivit Adevărul.