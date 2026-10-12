Au găsit o gaură în zidul unei capele din Slatina. Ce era dincolo de perete e şocant. Primarul Mario De Mezzo acuză "atrocităţi"

Primarul Mario De Mezzo acuză "atrocităţi" la o capelă din Slatina: Getty Images

Încă un dosar penal pentru profanare de cadavre şi morminte, la cimitirul Strehareţi din municipiul Slatina, a fost deschis de poliţişti luni, după ce primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a sesizat că, în timpul unor lucrări de reparaţii la capela cimitirului, în spatele unui zid fals de la subsol, au fost observaţi saci negri de plastic ce par a conţine oseminte umane, cât şi un sicriu, notează Agerpres.

"A fost întocmit un nou dosar penal şi se fac cercetări pentru profanare de cadavre şi morminte, pentru că nu este vorba despre aceleaşi groapă, este vorba despre o locaţie nouă. Încă nu a fost îndepărtat zidul, cercetările la faţa locului vor continua în zilele următoare", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, Claudiu Şerban.

Pentru a observa ce se află în spatele zidului fals de la subsolul capelei de la cimitirul Strehareţi, a fost folosită de o cameră de luat vederi utilizată în conducte de Compania de Apă Olt, a precizat, pentru AGERPRES, primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo.

Dincolo ar fi un sicriu şi mai mulţi saci negri

Primarul afirmă că dincolo de zidul fals s-ar afla un sicriu şi mai mulţi saci negri din plastic în care s-ar afla oseminte umane, aceştia având aspect similar cu saci cu oseminte umane descoperiţi în săptămânile precedente sub două cripte false din acelaşi cimitir.

"În urma unor lucrări de igienizare şi curăţenie pe care Primăria Slatina le făcea la capela din cadrul cimitirului Strehareţi, colegii de la Dezvoltarea Urbană şi cei care supravegheau lucrarea au găsit într-un zid o gaură care nu avea o explicaţie să fie acolo şi n-au înţeles ce este la subsolul capelei. Au chemat colegii de la Compania de Apă Olt, care au o cameră de luat vederi cu care putem să vedem ce este în spatele acelui zid, pentru că era o gaură deja făcută în zid, nu se închisese zidul până sus sau poate pentru că nu este foarte stabil căzuse o bucată din tencuială de acolo. Vorbim de o gaură cât pumnul.

Şi au introdus camera de luat vederi, pe care ei o folosesc pentru conducte, prin acel orificiu în spatele zidului şi acolo am văzut foarte clar un sicriu şi sub sicriu mai mulţi saci, după estimările mele iniţiale, cel puţin 3-5 saci negri de plastic din aceia din care am mai găsit, cu oseminte oseminte umane. Evident că am apelat 112, a venit o echipă a poliţiei care a sesizat echipa de cercetări penale au venit la faţa locului, au deschis dosar penal", a spus Mario De Mezzo.

Primarul acuză atrocităţi

Edilul subliniază necesitatea aflării adevărului în ce priveşte "atrocităţile" de la cimitirul Strehareţi şi afirmă că zidul fals în spatele căruia se află saci ce ar putea conţine oseminte umane poate fi rapid înlăturat, fiind realizat dintr-un singur rând de cărămidă.

"Vorbim despre un zid pe care, singur, cu mâinile goale, un om l-ar putea da jos. Este un zid format dintr-o singură cărămidă pusă una peste alta până sus, de sus până jos. Şi e o tencuială foarte fragilă. Dacă trage cineva de el, îl dă jos fără nicio unealtă. Şi este în subsolul capelei, ceea ce înseamnă că putem să dăm acel zid jos în mai puţin de o oră, probabil, indiferent de condiţiile meteo de afară.

Noi punem la dispoziţie oamenii oricând, pe noi ne interesează să aflăm adevărul. Sper că şi pe organele de cercetare, în speţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt şi Parchetul, sper că şi pe ei interesează în aceeaşi măsură în care ne interesează pe noi aflarea adevărului şi vor grăbi lucrurile şi nu vor trage de timp", a menţionat Mario De Mezzo.

Cripte false?

Întrebat dacă în documentele cimitirului sunt menţionate criptele false cu zeci de saci cu oseminte umane descoperite în săptămânile anterioare, primarul a declarat că fostul administrator privat al cimitirului Strehareţi, evacuat la începutul lunii septembrie cu executor judecătoresc, a luat şi documentele, iar reprezentanţii Primăriei nu pot verifica aspecte de activitatea de la cimitir de dinainte de preluarea gestionării.

"Acest fost puşcăriaş când a plecat a luat toate documentele cu el. Primăria Slatina nu are absolut niciun document în ceea ce priveşte activitatea cimitirului sau cimitirul, asta în primul rând. În al doilea, să îngropi în spatele unui zid fals saci cu oase, dacă se dovedeşte că astea sunt şi un sicriu cu oase, dacă se dovedeşte că asta este, este de la ilegal până la o atrocitate pe care au mai întâlnit-o oamenii în Al Doilea Război Mondial. La noi nu există (o situaţie privind exhumările şi reînhumările n.r.) pentru că au luat toate documentele cu ei.

De asta este o problemă foarte mare faptul că Poliţia şi Parchetul nu au pus sechestru pe documente în prima oră de la descoperirea acelor atrocităţi acum o lună, pentru că au lăsat timp suficient să fie produse alte documente acoperitoare Dar indiferent ce documente ar fi putut produce acest fost puşcăriaş, eu nu cred că există în această lume un organ de cercetare care să accepte punerea unor oase umane în spatele unor ziduri false", a mai spus Mario De Mezzo.

Au mai găsit saci cu osemninte şi în septembrie

Zeci de saci cu oseminte umane au fost descoperiţi în luna septembrie în două gropi de sub două cripte false din cimitirul Strehareţi din Slatina, în cauză fiind deschis un dosar penal şi se efectuează cercetări pentru profanare de cadavre sau morminte.

Prima groapă în care se aflau saci de rafie cu oseminte umane a fost descoperită de sub o criptă falsă din cimitirul Strehareţi din Slatina, pe 16 septembrie, de angajaţii care făceau săpături specifice activităţilor funerare.

O săptămână mai târziu a fost descoperită în apropierea primei gropi cu saci cu oseminte încă una, în care se aflau mai mulţi saci, printre care şi unii din plastic negru, în care se aflau oseminte umane.

Cimitirul Strehareţi din municipiul Slatina a revenit la începutul lunii septembrie în administrarea municipiului Slatina, după evacuarea cu executor judecătoresc a administratorului privat care gestiona acest serviciu de 16 ani.

De atunci serviciul public respectiv este asigurat de către municipalitate.

La finalul lunii iunie, Judecătoria Craiova a dispus, pronunţându-se pe fond în procesul intentat de Primăria Slatina firmei care a concesionat cimitirul Strehareţi, evacuarea administratorului privat din spaţiile pe care le ocupă la cimitir.

Soluţia de evacuare a administratorului privat al cimitirului, dispusă în iunie anul acesta de Judecătoria Craiova, a fost anulată pe 24 septembrie de Tribunalul Dolj.