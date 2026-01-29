Autorităţile sunt în alertă după moartea elevului de 13 ani din Oradea. Părinţilor li se cere să îşi monitorizeze atent copiii

Eduard era elev în clasa a VII-a la Colegiul Național "Onisifor Ghibu" din Oradea și învăța bine. Sursa foto: Getty Images

Este alertă în Oradea după ce un elev de 13 ani a fost găsit mort lângă un bloc din oraş. Şi asta pentru că zeci de adolescenţi au postat pe TikTok comentarii alarmante în care au transmis că vor recurge la gestul extrem făcut de Eduard. Reprezentanţii Colegiului Național "Onisifor Ghibu", unde învăţa acesta, au cerut părinţilor să îşi monitorizeze atent copiii nu doar în viaţa reală, ci şi în cea din mediul online. Atenţie urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.

Alertă după moartea elevului de 13 ani din Oradea. Părinţilor li se cere să îşi monitorizeze atent copiii

Un val de reacții online fără precedent a apărut după tragedia care a zguduit luni oraşul Oradea, unde un elev de 13 ani s-a aruncat de pe terasa unui bloc din cartierul Grand Hill Residence. Zeci de adolescenţi au postat mesaje care îi sperie pe adulţi la un clip de condoleaţe, postat pe TikTok.

Unii au scris un comentariu simplu, respectiv: "Eu urmez", "Eu voi urma sigur", făcând aluzii la ideea de a repeta un gest similar, în timp ce alţii au transmis următoarele gânduri: "Şi eu odată şi odată o s-o fac" sau "Nu vreau s-o pierd pe mama, dar mă va pierde ea pe mine în câteva zile". Mai mulţi utilizatori de TikTok au afirmat că, de fapt, Eduard ar fi "al treilea" dintr-un șir al sinuciderilor mai recente între adolescenți.

Conducerea Colegiului Național "Onisifor Ghibu" din Oradea în care a învăţat Eduard le-a cerut părinţilor să verifice conturile copiilor, mai ales pe TikTok şi Instagram, după valul de comentarii alarmante.

Ancheta arată că băiatul a plecat luni dimineaţa de acasă, fiind îmbrăcat în uniformă, dar fără telefon şi fără ghiozdan, însă, nu a ajuns la şcoală. Tatăl lui a aflat ce s-a întâmplat abia când poliţiştii l-au chemat la locul tragediei.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul ştia terasa blocului, întrucât a mai fost acolo împreună cu alţi prieteni. El locuia în alt imobil.

Eduard era singur la părinţi, avea o familie implicată şi nu părea să aibă probleme vizibile. Pe de altă parte, el era considerat un copil mai sensibil. Astăzi, el a fost condus pe ultimul drum de părinţi, rude, colegi de şcoală şi prieteni.

Unii dintre prietenii adolescentului care a recurs la gestul extrem au postat un mesaj extrem de emoţionant pe o reţea socială.

"Drum lin spre cer, frate. Te iubim toți de la pump (n.r. prietenii cu care Eduard făcea pumptrack). Ai fost un om de minune și care ne făcea să râdem mereu. Te iubim și Dumnezeu să te odihnească în pace", au transmis aceștia pe TikTok.

"Indiferent unde s-a întâmplat, într-adevăr, este o tragedie, care ne trage şi nouă unele semnale de alarmă şi trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă ca să nu se mai întâmple astfel de situaţii.

În momentul în care am văzut acele mesaje pe TikTok, prin grupurile de părinţi le-am solicitat acestora să verifice mult mai atent copiii, să fie mult mai aproape de ei, pentru că, indiferent de nota pe care o luăm la şcoală sau indiferent de problema pe care o avem, asta nu este o soluţie şi trebuie să găsim fiecare strigăt de ajutor al fiecărui copil, să auzim acest strigăt şi să găsim soluţii ca să nu mai ajungem în această situaţie", a declarat un oficial pentru Antena 3 CNN.