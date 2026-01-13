Avarie majoră Distrigaz în Sectorul 1 din București. Peste 700 de consumatori au rămas fără gaze naturale: Lista străzilor afectate

Gazele au fost oprite pe mai multe străzi din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei este oprită temporar, marți, din cauza unei avarii la o conductă eferentă reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

„Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate pentru conductele de termoficare de către firma Sicor pentru Termoenergetica, pe strada Ştirbei Vodă nr. 160, din Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale.

Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 13 ianuarie 2026, începând cu ora 10:35. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 715 clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Ştirbei Vodă, Virgiliu, Dimitrie Gusti, Macedoniei, Lipova, Făgăraş, Maramureş, Dobrogei şi Cotiturii, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti”, se arată în comunicat.

Când se estimează reluarea furnizării de gaze

Reprezentanţii companiei precizează că echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului, iar reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de marţi, 13 ianuarie 2026, în jurul orei 19:00.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031/9031 sau 0800.877.778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, notează sursa citată.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, cu un portofoliu de 2,27 milioane de clienţi, circa 23.800 km reţea şi 2.842 de angajaţi.

Compania operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti.