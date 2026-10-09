Avion blocat pe DN1. Transportul agabaritic nu a putut trece pe sub un pod CFR

<1 minut de citit Publicat la 09:53 09 Oct 2026 Modificat la 09:53 09 Oct 2026

Avion blocat pe DN1, sub un pod CFR. FOTO Antena 3 CNN

Un avion transportat pe cale rutieră s-a blocat în noaptea de joi spre vineri sub un pod CFR, pe DN1.

Transportul agabaritic s-a blocat pe DN1 km 16+500m Magura, după ce nu a putut trece pe sub podul CFR care traversează șoseaua.

Transportul a fost scos de pe DN1 și parcat pe strada Gării, urmând să-și reia drumul spre destinație după mai multe intervenții la utilaje.

CNAIR a anunțat că în perioada 9 - 11 octombrie, un transport agabaritic va avea loc pe traseul Otopeni (Aeroportul Henri Coandă) - DN1 - A0 - DN2 - Voluntari. Vehiculul transportă o componentă dintr-un avion.

Convoiul are o lățime maximă 6,60 m, masă totală 60 de tone, lungime 38 m, înălțime 4,80 m. În anunț se precizează că viteza se adaptează traficului.

Transportul este însoțit de vehicule de însoțire autorizate și de poliția rutieră, care stabilește etapele.