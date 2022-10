Un bărbat a găsit un melc în mâncarea pe care a comandat-o la restaurantul unui mall din Oradea

Un bărbat care şi-a cumpărat o porţie de kebap de la un cunoscut restaurant aflat într-un mall din Oradea, a avut o surpriză când a găsit un melc viu, care se plimba prin farfuria sa.

Sursa foto: ebihoreanul.ro

Bărbatul a postat, marți, pe rețeaua de socializare fotografii și un filmuleţ, imagini care au devenit imediat virale.

”Am mers cu fiul meu după ora 17 la Mesopotamia. Eu mi-am luat un kebap cu 31 de lei. Am luat o bucată din salată, iar apoi am văzut că se mişcă ceva. A ieşit apoi melcul, care se plimba pe farfurie. Am chemat şeful de sală, i-am explicat şi arătat ce am găsit. Iar el mi-a răspuns că pot să comand altceva fără cost şi că salata e spălată sub presiune. Eu i-am zis că nu mai vreau să mănânc nimic, aşa că mi-au dat banii înapoi", a declarat Daniel Matei pentru ebihoreanul.ro

Filmarea publicată pe Facebook a strâns în doar două zile peste 180 de comentarii şi aproape 1.000 de distribuiri.

Aceasta a fost văzută inclusiv de șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor, Giani Bura, care a și trimis, joi, o echipă de comisari care să facă verificări la faţa locului.

În urma unor nereguli depistate, restaurantul din Lotus Center a fost amendat cu 20.000 de lei și au fost oprite de la vânzare produse în valoare de 13.000 de lei.

"La sediul din mall-ul Lotus Oradea s-a verificat respectarea, de către operatorul economic (restaurantul Mesopotamia), a condiţiilor prescrise şi declarate, pornind de la produsele finite, materiile prime utilizate, produse finite, constatându-se nerespectarea cerinţei de a folosi, în cadrul serviciilor prestate, numai produse şi proceduri sigure, astfel:

- prestatorul deţine un spaţiu separat pentru curaţat/spălat legume şi salată, operaţiuni efectuate de angajaţi, situaţia descrisă de consumator putând fi rezultatul nerespectării unor proceduri sigure.

- sunt preparate chifle şi clătite într-un spaţiu neadecvat, practic în spaţiul de depozitare a produselor alimentare preambalate tot aici existând baxuri cu tacâmuri şi frigiderul pentru drojdie

- nu este ţinută o evidenţă care să permită trasabilitatea materiilor prime, a cantităţilor utilizate într-o zi, ridicându-se suspiciunea folosirii acestora pe parcursul mai multor zile, inclusiv a calupului de 20 kg carne de curcan utilizată la preparatele tip kebab, shaorma.

Drept urmare, operatorul economic a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 20.000 lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de circa 13.000 lei", se arată într-un comunicat transmis CJPC Bihor.