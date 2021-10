Bătaie cruntă între un băiat şi o fată, încurajaţi de colegi, la o şcoală din Târgovişte

Bătaie între doi elevi, un băiat şi o fată, pe holul unei şcoli din Târgovişte.

Imaginile au fost filmate cu telefoanele mobile de colegii celor doi copii care s-au luat la bătaie, aceiaşi colegi care se aud pe filmare cum îi încurajează să se lovească.

Clipul video a fost publicat pe Facebook, astăzi, de Nicoleta Arcobaleno Voicu, mama unui elev al şcolii.

"Am primit această filmare de la un copil care frecventează after school ul nostru. Sunt îngrozită! Priviți câtă agresivitate!!!! Copilul a asistat la o scenă de violență cruntă în școală. Spune că se întâmplă aproape zilnic! Culmea e că sunt câțiva copii pe margine care se amuză!!!! Sunt și mamă. Am doi copii care merg la școală în Târgoviște. Este posibil ca nimeni să nu vadă, să nu ia măsuri? Suntem chiar atât de indiferenți la ceea ce se întâmplă în școli cu copiii noștri?", a scris femeia în descrierea postării de pe Facebook.

Atenţie, urmează imagini cu un puternic impact emoţional!

Bătaie între un băiat şi o fată la o şcoală din Târgovişte

După ce imaginile au fost publicate pe internet, acestea au ajuns şi la Poliţie, dar şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dâmboviţa, care au deschis anchete.

Potrivit unor surse, totul s-ar fi întâmplat la Şcoala Gimnazială "Smaranda Gheorghiu" din Târgovişte.

Pe imagini se poate observa cum cei doi elevi, o fată şi un băiat, se lovesc reciproc, cu pumnii în faţă.

La un moment dat, o altă fată încearcă să îi despartă pe cei doi, însă este dată la o parte de un alt elev, care îi încurajează pe cei doi să se lovească în continuare. Totul se termină în momentul în care o angajată a şcolii apare în zonă şi îi desparte pe cei doi copii.

Bullyng-ul, un fenomen îngrijorător în şcolile din România. Iată ce poţi să faci pentru a-l opri!

Bullying-ul are fețe ascunse și se manifestă sub forma a numeroase comportamente, a căror intenție este să provoace suferință. Există lovituri care se văd, răni care pot fi pansate, dar există și lovituri insinuante, răni care nu știu să strige după ajutor.

"STOP BULLYING" este primul proiect de acest fel derulat în România, declanșat de Asociația Telefonul Copilului pe fondul înregistrării unui număr tot mai mare de solicitări de consiliere și îndrumare din partea copiilor și adolescenților la numărul de telefon 116 111.

Pentru mai multe informaţii, dar şi pentru a cere şi primi ajutor, intră pe telefonulcopilului.ro.

