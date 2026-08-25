Braşovul ar putea avea un cimitir pentru animalele de companie. În oraş ar exista peste 20.000 de câini cu stăpâni

Braşovul ar putea avea un cimitir pentru animalele de companie. sursa foto: Getty

Braşovul ar putea avea un cimitir pentru animalele de companie, dacă propunerea consilierului local Gheorghe Cojocaru va fi adoptată în ședința Consiliului Local. Locurile de veci pentru necuvântătoare ar urma să fie amenajate lângă Cimitirul Municipal pentru oameni, pe un teren din proprietatea Primăriei Brașov, notează Biz Braşov.

Consilierul a invocat înfiinţarea unui cimitir pentru animale prin solicitările primite din partea comunității.

„Pentru foarte mulți oameni, animalele de companie sunt adevărați membri ai familiei. Atunci când le pierdem, merită un loc decent, liniștit și respectuos unde să ne putem lua rămas-bun de la ele”, a declarat Gheorghe Cojocaru pentru sursa amintită.

Consilierul a explicat că, în oraşul Brașov, ar exista peste 20.000 de câini cu stăpâni. În aceste condiții, consideră acesta, necesitatea unui spațiu destinat animalelor de companie devine tot mai evidentă.

Prin urmare, amenajarea unui cimitir pentru animale ar răspunde unei nevoi existente în municipiul Braşov.

Primăria investește 9 milioane de lei într-un cimitir pentru animale

Primăria Sibiu face pași pentru realizarea primului cimitir pentru animale de companie din oraș, după ce a depus la Agenția de Mediu memoriul de prezentare al proiectului. Investiția, estimată la aproape 9,5 milioane de lei, vizează amenajarea unui spațiu conceput mai degrabă ca un parc memorial decât ca un cimitir clasic, cu până la 2.000 de locuri de înhumare.

Proiectul propus este amplasat în zona de nord-est a orașului Sibiu, în dealul Gușteriței, în vecinătatea adăpostului de animale fără stăpân administrat de către Primăria Sibiu. Suprafața este compusă din două loturi distincte, primul teren de 5.000 mp fiind destinat exclusiv construirii cimitirului, iar al doilea teren, în suprafață de 519 mp, va fi utilizat pentru amenajarea unei parcări.