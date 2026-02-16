Sibiul construiește primul cimitir pentru animale de companie: Primăria investeștie 9 milioane de lei și amenajează 233 de locuri VIP

Capacitatea maximă a cimitirului va fi de până la 2.000 de locuri de înhumare. FOTO: Hepta

Primăria Sibiu face pași pentru realizarea primului cimitir pentru animale de companie din oraș, după ce a depus la Agenția de Mediu memoriul de prezentare al proiectului. Investiția, estimată la aproape 9,5 milioane de lei, vizează amenajarea unui spațiu conceput mai degrabă ca un parc memorial decât ca un cimitir clasic, cu până la 2.000 de locuri de înhumare. Proiectul ar urma să fie implementat în perioada 2026–2028, în zona Dealul Gușteriței, potrivit Turnul Sfatului.

De la estimarea inițială de aproximativ 600 de locuri de înhumare, în proiectul realizat de Biroul individual de arhitectură Alexandru Cristian Petre, capacitatea maximă a cimitirului va fi de până la 2.000 de locuri de înhumare, dintre care 233 sunt VIP.

Proiectul propus este amplasat în zona de nord-est a orașului Sibiu, în dealul Gușteriței, în vecinătatea adăpostului de animale fără stăpân administrat de către Primăria Sibiu. Suprafața este compusă din două loturi distincte, primul teren de 5.000 mp fiind destinat exclusiv construirii cimitirului, iar al doilea teren, în suprafață de 519 mp, va fi utilizat pentru amenajarea unei parcări.

Primăria din Sibiu precizează că posesorii de animale din municipiu nu au în prezent opțiuni legale și sigure pentru înhumarea sau incinerarea animalelor de companie, fiind nevoiți să apeleze la soluții neoficiale sau la servicii din alte județe. Aceste practici sunt ilegale și pot afecta mediul și sănătatea publică, inclusiv prin contaminarea apelor subterane, motiv pentru care autoritățile consideră necesară amenajarea unui cimitir dedicat, care să ofere o soluție civilizată și conformă din punct de vedere sanitar.

Vor fi amenajate alei pietonale, precum și alei ocazional carosabile, pentru a permite accesul facil atât vizitatorilor, cât și vehiculelor implicate în întreținerea spațiului. Sistemul de iluminat public adecvat va asigura vizibilitatea și siguranța pe timp de noapte.

În cimitirul pentru animale de companie din Sibiu vor putea fi înhumate toate tipurile uzuale de animale de companie, indiferent de talie, după cum urmează: câini (de la talie mică la foarte mare), pisici, iepuri, rozătoare (hamsteri, porcușori de Guineea etc.), păsări, reptile și alte animale de companie de dimensiuni mici.

Cimitirul va avea locuri rezervate VIP

Cimitirul va avea aproape 200 de locuri rezervate pentru V.I.P. Acestea permit înhumarea oricărei categorii de animal, cu excepția celor de talie foarte mare, oferind facilități suplimentare.

De asemenea, 43 de locuri Suprem V.I.P. vor fi disponibile pentru orice categorie de animal, inclusiv exemplare de dimensiuni foarte mari, cu servicii premium de înhumare.

„Având în vedere că, în primii ani de funcționare, cimitirul nu va fi intens populat, acesta va avea inițial un caracter de parc. În această perioadă, platformele destinate locurilor de înmormântare vor fi însămânțate cu semințe pentru pajiști naturale, pentru a asigura o imagine unitară, verde și prietenoasă, până la ocuparea efectivă a spațiilor. Această abordare contribuie la integrarea armonioasă a spațiului în peisajul urban și la crearea unui ambient liniștit pentru vizitatori”, documentație primărie.

De asemenea, se va monta mobilier urban adecvat. Acesta va include bănci amplasate strategic, care să ofere „spații de repaus și reflecție pe aleile și în zonele de odihnă din incintă”. Totodată, pentru menținerea curățeniei și gestionarea eficientă a deșeurilor, vor fi instalate coșuri de gunoi în puncte cheie, accesibile vizitatorilor pe întregul parcurs al aleilor pietonale și în apropierea zonelor de acces. Va fi amenajată și o platformă special destinată colectării selective a deșeurilor.