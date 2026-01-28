Antena 3 CNN Actualitate Locale Bucureștenii vor vedea blindate și camioane militare pe unele străzi: Armata desfășoară un antrenament pe arterele Capitalei

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 15:57 28 Ian 2026 Modificat la 15:57 28 Ian 2026
echipamente tehnica militara camioane armata
MApN anunță deplasări de tehnică și echipamente militare în București. Sursa foto: Facebook/ MApN

Bucureștenii ar putea vedea astăzi camioane militare pe străzi. Armata desfăşoară un antrenament ce implică deplasări de tehnică şi echipamente militare în Capitală, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

„Statul Major al Forțelor Terestre desfășoară miercuri, 28 ianuarie, un antrenament ce implică deplasări de tehnică și echipamente militare pe raza municipiului București.

Exercițiul face parte din Planul activităților de instruire și se desfășoară periodic pentru a testa capacitatea de reacție a structurilor din subordinea SMFT. 

Tehnica se va deplasa în intervalele orare care să nu afecteze, pe cât posibil, traficul auto din capitală. Vă cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic!”, a transmis MApN, miercuri, pe pagina sa de Facebook

Etichete: MApN echipamente militare Armata Română fortele terestre București

