Bulevardul Unirii din București intră în șantier. Ciucu: „Nu mai putem continua cu trotuarele pline de mașini”. Când încep lucrările

Bulevardul Unirii din București intră în șantier. Ciucu: „Nu mai putem continua cu trotuarele pline de mașini”. Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat vineri că în primăvară vor începe lucrările de amenajare pe Bulevardul Unirii, de la Palatul Parlamentului până la Piaţa Unirii.

„Am fost pe teren cu echipa din Primăria Municipiului Bucureşti şi subordonate. Am fost în Sectorul 5 pe 13 Septembrie, zona Uranus, Palatul Parlamentului şi până la Naţiunile Unite. Am inspectat lucrările şi am planificat altele. Am luat decizii. Una dintre ele, în primăvară ne apucăm de Bd. Unirii, de la Palatul Parlamentului la Piaţa Unirii. Zona nu a mai fost reîmprospătată de când au construit-o ai lui Ceauşescu", a spus primarul general, într-o postare pe Facebook.

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Primăria Capitalei transmite că edilul a parcurs aproximativ şapte kilometri, alături de reprezentanţi ai instituţiilor subordonate: Administraţia Străzilor, Urbanism, Poliţia Locală, ADP Bucureşti şi Compania Municipală Parking Bucureşti.

Printre problemele identificate s-au numărat: trotuare "pline de maşini parcate"; stâlpi de electricitate degradaţi, ruginiţi; terenuri neîngrijite, pentru care se vor căuta soluţii de amenajare; chioşcuri nefolosite, care ocupă trotuarele.

"Am văzut foarte multe maşini pe trotuare, la instituţiile publice. Inclusiv maşini abandonate. Îmi pare rău, dar nu mai putem să continuăm aşa. Nu se poate ca în centrul Bucureştiului să mai avem trotuarele pline de maşini", a mai spus primarul.

Conform PMB, Ciucu l-a sunat şi pe primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, iar în trei ore un chioşc şi nişte pubele "insalubre" au fost ridicate, iar zona igienizată.

"Edilul a mai dispus prelungirea unor scuaruri întrerupte acum de maşini parcate. (...) Deciziile cele mai bune se iau pe teren, la faţa locului. Aşa că primarul va continua tururile cu directorii scoşi din birouri", precizează PMB.