Nemulțumiri în carantină: Avem o singură masă pe zi! La DSP nu răspunde nimeni

”Suntem închiși într-un centru de carantină din București, zona Pallady, dar e mai puțin important unde suntem. Suntem 9 persoane și am vrea să vă dezvăluim din culisele aducerii noastre aici și a tot ceea ce se întâmplă și tot ce face statul român pentru noi”, spune unul din bărbați.

”Ne-au băgat pe toți aici, după ce ne-au spus că o sa ne ducă în autoizolare. Ne-au adus cu poliția aici, ne-au băgat înăuntru, ne-au spus că trebuie să mai dăm niște declarații și ne-au băgat forțat aici, ne-au închis cu jandarmii: Dacă plecați de aici, amendă! Jandarmii nu au vorbit frumos, poliția a fost ok”, adaugă el.

Pe lângă cei 8 bărbați aflați în centrul de carantină, se află și o doamnă care povestește cum a ajuns aici.

”Poliția a fost ok dintr-un punct de vedere. Mie personal mi-au spus pe drum de la Giurgiu la București că nu există un manual pentru așa ceva. Am ajuns marți noapte, la 1 eram la vamă la Giurgiu. Mi-au spus că o sa intru în carantină obligatoriu, că nu mai pot ajunge acasă din cauza faptului că am ajuns din zona roșie, în ultimul moment. Am ajuns la Giurgiu la o sală de sport, unde erau cel puțin douăzeci și ceva de persoane, în niște corturi… Evident că era o singură baie, am luat contact cu toată lumea. Am intrat acolo, a doua zi am plecat spre București. În drum spre București am schimbat 3 mașini, m-au preluat 3 mașini de poliție pe mine personal. Pe ceilalți i-au oprit la benzinărie, s-au dat toți jos la benzinărie să își cumpere… Am ajuns la București, de la ora 1 la ora 7 am fost târâtă prin București de un echipaj de poliție, până am ajuns aici, unde am luat contact cu alte 8 persoane”, spune femeia.

”Avem o singură masă pe zi, ni s-a adus câte o ciorbă și felul doi, ni s-au mai adus niște chestii în plus, dar o dată, de două ori și în special în weekend, fără apă. Nu ni s-a adus apă. Deci avem asigurată o masă. Dacă nu aveam mâncare de acasă, nu supraviețuiam aici”, povestește unul din bărbați.

”Nu avem cum să mâncăm separat. Nu sunt condiții să stai separat. Dormim câte doi în cameră, ne-au băgat pe toți, au crescut șansele de contaminare.”

”De două zile sunăm la DSP, să știm și noi ce facem. Noi am venit pe data de 11, am fost aici cu procese verbale pe data de 11. Pe data de 12 ni s-au făcut testele, ni s-au luat niște probe și până în ziua de azi nu ni s-a dat niciun răspuns. Acum două zile au mai venit o dată, ne-au luat din nou probe, nu ne-au dat nici un răspuns la primele și nici nu ne-au spus când plecăm, cum plecăm, ce facem. Noi suntem aici 9 persoane, prima dată au venit pentru 9, acum au venit pentru 7 teste. Nici măcar nu știu câți suntem aici. E o debandadă totală, nimeni nu răspunde la DSP, noi nu știm când o să plecăm!”, a adăugat bărbatul supărat.