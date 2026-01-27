Cazul copilului înecat cu un măr într-o grădiniţă din Oradea. Ancheta penală se închide fără vinovaţi la un an de la tragedie

Potrivit DSP Bihor, a fost dispusă sistarea activităţii şi aplicarea unei amenzi de 10.000 de lei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Părinţii copilului de un an și cinci luni, care a murit într-o grădiniță ce funcționa ilegal în Oradea, au primit o veste tristă. După numeroase cercetări, ancheta penală se închide fără vinovaţi la un an și trei luni de la tragedie. Micuţul şi-a găsit sfârşitul într-un spațiu din Oradea care nu avea autorizații, nu avea personal calificat și nu era monitorizat de nicio instituție. Statul a intervenit abia după moartea copilului, cu amenzi, iar justiția spune acum că totul a fost un accident.

Decizia procurorilor din Oradea vine după tragedia care a scos la iveală un sistem plin de lacune. Un copil s-a înecat cu o bucată de măr, într-o grădiniță privată, iar apelul la 112 a fost făcut când situația devenise critică. Ambulanţa a ajuns în cinci minute, dar copilul era în stop cardio-respirator.

"Faptul că se îneacă înseamnă că există o obstrucţie a căilor aeriene, fie căii principale, fie a celorlalte, secundare, care duce la oprirea respiraţiei. Dacă în primele trei minute cineva nu reacţionează, riscul să apară leziuni ireversibile ale creierului sunt enorm de mari. Practic, se consideră că primele trei minute de intervenţie sunt eficiente", a explicat Hadrian Borcea, medic șef SMURD, pentru Antena 3 CNN.

Copilul a fost resuscitat pe loc, însă lipsa oxigenului i-a afectat grav creierul. După cinci zile de comă, a murit la spital. Odată cu această tragedie, controalele de la grădiniţa care funcţiona ilegal în Oradea au scos la iveală un lanț de nereguli.

Procurorii au clasat dosarul şi au ajuns la concluzia că totul a fost doar un accident, fără vină penală. Moartea copilului – o întâmplare nefericită. Altfel spus: o locaţie la negru, tragedie înăuntru, dar statul ridică din umeri şi spune că totul a fost doar ghinion.

"A fost dispusă sistarea activităţii şi aplicarea unei sancţiuni – sancţiunea maximă prevăzută de legea în vigoare: 10.000 de lei pentru o persoană fizică pentru lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare a activităţii respective", a precizat un reprezenant al DSP Bihor, pentru Antena 3 CNN.

Inspectoratul Școlar Judeţean Bihor spune că unitatea nu era cunoscută oficial.

"Căsuţa Happy Kids nu a fost cuprinsă în reţeaua şcolară Bihor la momentul respectiv, nefiind acreditată sau autoritzată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), potrivit legiislaţiei în vigoare. Prin urmare, la momentul respectiv, nu a fost una din unităţile de învăţământ aflate în subordinea Controlul şi Îndrumare a Inspectoratului Şcolar", a declarat Alin Ştefănuţă, Inspectoratul Școlar Judeţean Bihor pentru Antena 3 CNN.

Pentru părinți rămâne teama că astfel de tragedii se pot repeta acolo unde statul nu intervine la timp.

"Nu pot să cred ca nimeni nu răspunde penal. Un copil a murit, iar totul se opreşte la amenzi, mi se pare ridicol", a spus un părinte, iar un altul a menţionat în timpul declaraţiilor: "Până la urmă, a murit un copil şi cineva trebuie să răspundă pentru ce s-a întâmplat".

Potrivit Ministerului Educaţiei, în România sunt aproape 1000 de grădiniţe private acreditate sau în curs de acreditare. Alte câteva mii funcţionează sub alte forme, dar nimeni nu ştie numărul exact.