“Cea mai cunoscută pârtie de schi din Apuseni funcționează în clandestinitate”: O primărie din Bihor revendică terenurile de la Vârtop

Pârtia Vârtop a avut limite administrative neclare, în zonă având terenuri atât comuna Arieșeni, din Alba, cât și orașul Nucet, din Bihor. FOTO: Agerpres

Cea mai cunoscută pârtie de schi din Munții Apuseni, Vârtop, funcționează de peste 30 de ani pe terenuri revendicate acum de comuna Câmpani, Bihor, care susține că autorizațiile eliberate de Primăriaalte comune, Arieșeni, din Alba, au fost abuzive. Primarul Giani Bura cere evacuarea firmei TodeaTurism Co SRL, care administrează pârtia de 35 de ani, acuzând ocuparea ilegală a terenurilor publice. La rândul său, proprietarul firmei refuză să recunoască neregularitățile și anunță acțiuni în instanță, potrivit ebihoreanul.ro.

Potrivit sursei citate, pârtia Vârtop a avut limite administrative neclare, în zonă având terenuri atât comuna Arieșeni, din Alba, cât și orașul Nucet, din Bihor. În prezent, din punct de vedere administrativ, satul este un cartier al orașului Nucet, dar pe teritoriul său dețin terenuri și alte unități administrativ-teritoriale.

Pe 2 septembrie 1991, Primăria Arieșeni a eliberat o autorizație de construcție care a dat dreptul firmei TodeaTurism Co să construiască pârtia și teleschiul, în document fiind scris că „terenul este în proprietatea sau folosința cetățeanului Todea Vladimir”. Dreptul de folosință avea să fie consfințit abia în 1997, la recepționarea pârtiei, când Primăria Arieșeni și TodeaTurism Co au încheiat un contract de concesiune pentru petecele de teren ocupate de infrastructura telescaunului, nu pentru toată pârtia, scrie presa locală.

Prețul din contract a fost unul derizoriu, arată jurnaliștii bihoreni. În total, pentru folosința pârtiei, firma plătea anual cam cât un salariu mediu lunar al acelor vremuri.

În 2002, la omologarea pârtiei, TodeaTurism Co a mai obținut o hotărâre favorabilă de la Consiliul Local Arieșeni, care îi dădea „dreptul de administrare, exploatare și întreținere a pârtiei de schi Vârtop”.

În proiectul tehnic pe care firma l-a comandat pentru omologare s-a menționat, totuși, că proprietatea și administrarea terenurilor era neclară.

În prezent, pârtia Vârtop se dovedește că nu aparține exclusiv comunei Arieșeni. „Am finalizat cadastrarea comunei și am constatat că noi deținem 28 de hectare în Vârtop, inclusiv terenurile de la baza pârtiei”, a afirmat primarul PNL din Câmpani, Giani Bura.

După ce a finalizat cadastrarea și s-a întabulat ca proprietară a două parcele, comuna Câmpani cere firmei TodeaTurism intrarea în legalitate. “Adică să facem un contract de concesiune, dat fiind că este pe terenul nostru. A refuzat să vină”, a precizat primarul Giani Bura, citat de ebihoreanul.ro.

Primăria Câmpani i-a cerut omului de afaceri să elibereze cât mai urgent terenul de construcțiile pe care le consideră ilegale pentru că firma „nu deține niciun contract, acord, autorizație sau titlu legal care să confere dreptul de folosință asupra acestui teren”. „Se comportă ca un stăpân al zonei, dar nu este”, spune edilul bihorean.

Scandalul se mută în instanță

Primarul acuză că TodeaTurism Co ocupă abuziv pământurile comunei și că firma a obținut „avize și autorizații prin intermediul altei unități administrativ-teritoriale, care nu deține dreptul de proprietate, administrare sau folosință legală a terenului”.

Pe de altă parte, patronul firmei TodeaTurism Co SRL, Vladimir Todea, a respins acuzațiile formulate de Primăria Câmpani. El a anunțat că va deschide un proces împotriva Primăriei Câmpani. Așadar, scandalul se va muta în instanță.

Modul în care TodeaTurism Co s-a înstăpânit pe terenul de la pârtie este contestat și de actualul primar din Arieșeni - Alba, Gheorghe Pantea, care admite că situația juridică a pârtiei este „atipică”, moștenită din anii ’90, când autoritățile locale încheiau contracte de concesiune „pe genunchi”.

„Asta am moștenit. Nu era nimic întabulat la vremea respectivă și s-a făcut un contract pe genunchi. Firma nu a concesionat pârtia, ci terenul de sub stâlpi și echipamente”, afirmă Pantea.