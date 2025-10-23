Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit

Accident aviatic, joi dimineață, în județul Vaslui, acolo unde un avion ultraușor s-a prăbușit în apropierea comunei Băcani. Pilotul aeronavei, care se afla singur la bord, a fost găsit decedat de echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui. Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, la manșa avionului se afla Ion Pavel, un cunoscut om de afaceri din Suceava, patronul Daily Caffe și deținătorul grupului Daily Group.

A decolat din Suceava și trebuia să aterizeze la Băcani

Sursele arată că avionul ultraușor de mici dimensiuni venea de la Suceava și urma să aterizeze pe un heliport aflat la marginea unei păduri din zona comunei Băcani, unde omul de afaceri deținea o cabană și o podgorie. Ion Pavel era proprietarul unei asociații viticole amplasate chiar în apropierea locului în care s-a produs accidentul aviatic.

Autoritățile au fost alertate joi dimineață, în jurul orei 9:00, printr-un apel la numărul de urgență 112, cu privire la un posibil accident aviatic.

„Un apel E-CALL pe 112, urmat de apelul unei persoane a societăţii căreia îi aparţine avionul de mici dimensiuni, ne-a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar din cauza ceţii nu a putut ateriza, ulterior fiind pierdută legătura cu pilotul”, a declarat Cătălin Oloeriu, șeful ISU Vaslui.

Echipajele de intervenție au găsit avionul distrus și pilotul decedat

La faţa locului au fost trimise o autospecială ISU, o ambulanţă a Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Băcani. După o căutare intensă în terenul accidentat și împădurit, echipajele au descoperit resturile avionului ultraușor și trupul neînsuflețit al pilotului.

„Este vorba despre un avion ultrauşor în care se afla doar o singură persoană, pilotul. Persoana este decedată”, a confirmat Cătălin Oloeriu, șeful ISU Vaslui.

Cine era Ion Pavel

Ion Pavel, în vârstă de 65 de ani, era unul dintre oamenii de afaceri respectați din Suceava. Patron al Daily Caffe, un brand cunoscut pe piața cafelei din România, el conducea grupul Daily Group, cu activități în mai multe domenii.

În ultimii ani, omul de afaceri investise și în agricultură, deținând o podgorie și o asociație viticolă în județul Vaslui.

Polițiștii și specialiștii Autorității Aeronautice Civile Române efectuează cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale prăbușirii.