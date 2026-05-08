Cine este bărbatul suspectat că a ucis-o pe eleva de 18 ani din Bihor la ferma la care făcea practică

Jozsef Zsolt Bóné, de 39 de ani, este suspectat că a ucis-o pe tânăra de 18 ani FOTO: IPJ Bihor

Principalul suspect în cazul fetei de 18 ani care a fost ucisă vineri, în localitatea bihoreană Parhida, la ferma unde făcea practică, este Jozsef Zsolt Bóné, un localnic de 39 de ani, a anunțat Poliția Bihor, care a făcut publică fotografia bărbatului.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor a informat, vineri, că desfăşoară activităţi cu efective sporite pentru depistarea unui bărbat în vârstă de 39 de ani, bănuit de implicare într-o faptă de omor, comisă în cursul zilei.

"Compartimentul Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor a fost împuternicit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor să facă publice următoarele informaţii: Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, desfăşoară activităţi pentru depistarea unui bărbat - Bone Jozsef-Zsolt, de 39 de ani, din localitatea Parhida, judeţul Bihor, bănuit de implicare într-o faptă de omor, comisă în cursul zilei de 8 mai a.c., în localitatea Pahida, judeţul Bihor", au transmis reprezentanţii IPJ Bihor.

Conform informaţiilor transmise de la faţa locului de presa locală şi naţională, victima este o elevă de la un liceu agricol, în vârstă de 18 ani, care se afla în practică la o fermă din localitate.

"În cadrul activităţilor de căutare şi depistare, au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, fiind instituite filtre rutiere şi desfăşurate verificări în teren, cu sprijinul câinilor de urmă, al dronelor şi al unui elicopter, pentru extinderea activităţilor operative şi verificarea zonelor de interes. Totodată, persoana a fost dată în consemn la frontieră", se precizează în comunicatul IPJ Bihor.

Cetăţenii care deţin informaţii ce pot conduce la depistarea acesteia sunt rugaţi să apeleze de urgenţă numărul unic 112 sau să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie.

De asemenea, poliţiştii recomandă cetăţenilor să nu încerce să intre în contact cu persoana căutată.