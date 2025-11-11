Cine este câștigătorul celor 9,6 milioane de euro de la Loto 6/49 și ce recomandare are pentru alți jucători: "Continuați să visați"

Sediul Companiei Naţionale Loteria Română. Sursa foto: Agerpres

Câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminică, în valoare de peste 9,66 milioane de euro, şi-a ridicat câştigul şi nu a dorit să-şi facă publică identitatea, informează Loteria Română, potrivit Agerpres. "Continuaţi să visaţi", a transmis el tuturor celor care îşi încearcă norocul în fiecare zi de joi şi duminică alegând să îşi pună numerele norocoase la extragerile Loto 6/49. De profesie inginer, bărbatul este din Arad.

Câştigătorul marelui premiu la Loto 6/49 şi-a ridicat câştigul

Norocosul câştigător al celui de-al doilea mare câştig din istoria Loteriei Române este din Arad, are în jur de 30 de ani, este de profesie inginer şi se consideră o persoană pozitivă.

"Vreau ca toată lumea să înveţe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Şi ele nu se întâmplă decât atunci când ţi le doreşti. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuaţi să visaţi!", a spus câştigătorul, potrivit Loteriei Române.

Câştigătorul marelui premiu la Loto 6/49 este jucător ocazional la loto de mai mulţi ani, dar, de un an, joacă constant doar online, pe platforma Loteriei Române bilete.loto.ro la Loto 6/49 şi Joker, inclusiv la Noroc şi Noroc Plus, jocuri la care a obţinut, până acum, doar câştiguri mici.

Numerele norocoase de la toate jocurile de duminică, 9 noiembrie

Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17

Loto 5/40: 1, 27, 12, 22, 25, 5

Noroc: 6 8 4 9 5 2 6

Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6

Super Noroc: 3 7 0 6 1 0

El a mai declarat că numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare şi că va continua să joace la jocurile preferate.