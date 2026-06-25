Ciucu anunță că a semnat contractele PUZ pentru drumurile radiale 9 și 10. Ar urma să mute traficul din centru spre periferie

<1 minut de citit Publicat la 11:46 25 Iun 2026 Modificat la 11:46 25 Iun 2026

Primarul General a anunțat semnarea contractelor necesare PUZ-urilor pentru drumurile radiale 9 și 10. Sursă foto: Ciprian Ciucu / Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că a semnat contractele pentru realizarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) necesare drumurilor radiale 9 și 10.

Odată construite, acestea vor muta traficul din centrul orașului spre periferie și vor conecta direct sudul Capitalei de Autostrada A0, precizează edilul general, într-o postare publicată joi, pe Facebook.

Cele două planuri urbanistice vor fi gata la începutul anului viitor, iar șantierul este programat să fie deschis în 2028.

"Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente. În plus, unde este nevoie, vom proiecta noi căi de acces", precizează Ciucu.

Drumul Radial 9 - Sud Expres va avea următorul traseu: Vidra - Autostrada A0 - DNCB - Bulevardul Metalurgiei/Gara Progresul.

PUZ-ul va racorda această cale cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și drumurile de legătură necesare în proximitate.

Drumul Radial 10 - Măgurele Expres va avea traseul Autostrada A0 - oraș Măgurele - Parc Industrial Măgurele - DNCB - Prelungirea Ferentari.

PUZ-ul va asigura conexiunea cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj, respectiv Șoseaua București Măgurele.