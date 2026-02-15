Ciucu declară război panourilor publicitare de pe străzile Bucureștiului: Dacă vedeți astfel de mizerii, vă rog, apelați Poliția

Ciprian Ciucu declară război panourilor publicitare de pe străzile Bucureștiului. Foto: Facebook/PMB

Un nou regulament pentru reclamă și publicitate stradală se află în lucru la Primăria Capitalei, a anunțat Ciprian Ciucu, care a dat ordin ca mai multe panouri publicitate să dispară de pe străzile Bucureștiului.

„Punem ordine în haosul de pe străzi! Încurcă circulația pietonilor pe trotuare, îi pun în pericol, pentru că s-ar putea prăbuși la vânt și sunt amplasate ilegal. Astfel că Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București a început să desființeze prismele publicitare, din dispoziția primarului Ciprian Ciucu”, se arată într-o postare pe Facebook-ul Primăriei Municipiului București.

Potrivit sursei citate, 12 astfel de panouri au fost luate de pe spațiul public săptămâna aceasta.

„Am instruit Poliția Locală să elimine toate ilegalitățile. Unde se duc prismele publicitare, amplasate ilegal pe trotuare, atunci când se duc? Important este că se duc... Am instruit Poliția Locală să elimine toate ilegalitățile. 12 au fost luate de pe spațiul public săptămâna aceasta. Dacă mai observați astfel de mizerii, vă rog, apelați Poliţia Locală. Nu plăteau taxe, făceau doar bani”, spune Ciprian Ciucu.

Potrivit edilului, Bucureștiul este „ticsit cu publicitate ilegală și cu reclame diverse, inestetice. De la stâlpii de iluminat și până la mesh-urile de pe clădiri”.

Ciucu a anunțat, astfel, că a dat în lucru un nou regulament al Bucureștiului pentru reclamă și publicitate. „În circa două luni îl vom dezbate public", a anunțat edilul general.