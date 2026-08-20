Comuna din România unde s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp lăsat de muncitori în mijlocul unui drum nou

1 minut de citit Publicat la 13:16 20 Aug 2026 Modificat la 13:16 20 Aug 2026

Sens giratoriu în jurul unui stâlp, în comuna Gârda de Sus din Alba. Sursa foto: Marius Hațegan via Facebook

O situație neobișnuită a fost semnalată într-o comună din județul Alba, unde un stâlp a rămas în mijlocul unui drum comunal nou. În jurul stâlpului a fost amenajat un sens giratoriu, despre care un localnic spune că e complet inutil.

Fotografiile au fost trimise către Ziarul Unirea de un cititor, care a semnalat situația de pe drumul comunal ce se intersectează cu DN 75. Potrivit acestuia, soluția găsită pentru stâlp a fost amenajarea drumului în jurul lui, rezultând un sens giratoriu cu o configurație neobișnuită.

„În Gârda de Sus, pe un drum comunal care se intersectează cu cel național – DN 75, s-a construit un sens giratoriu special pentru un stâlp, rămas în mijlocul drumului”, a transmis cititorul publicației.

Stâlpul a rămas în mijlocul drumului

Imaginile publicate de ziarul local arată un stâlp amplasat în zona carosabilă, în jurul căruia a fost configurat drumul.

„Sensul giratoriu nu are niciun rol, dar absolut niciunul”, susține cititorul care se întreabă dacă amenajarea respectă autorizația de construire.

Situația a atras atenția tocmai prin soluția aleasă pentru continuarea lucrărilor: în loc ca stâlpul să fie mutat, carosabilul a fost realizat în jurul acestuia.

Comuna Gârda de Sus este una dintre localitățile turistice importante din zona Munților Apuseni, iar configurația neobișnuită a drumului a stârnit reacții și comentarii din partea celor care au văzut imaginile.

Una dintre reacții a fost a vicepreședintelui CJ Alba, Marius Hațegan, care a scris joi pe pagina sa de Facebook:

„Penibil, ridicol și de râsul lumii! (...) Atâta pot...atâta știu! Stâlp lăsat în mijlocul drumului, la Gârda de Sus. Bineînțeles, legea ne obligă să aplicăm o amendă. Pe care, din păcate, o vor plăti cetățenii acestei comune. Mai marea rușinea!”

Drumul nu a fost încă recepționat

Potrivit informațiilor obținute de Ziarul Unirea de la Consiliul Județean Alba, drumul comunal pe care se află stâlpul și sensul giratoriu nu a fost încă recepționat.

În cazul în care se constată nerespectarea autorizației de construire, constructorul riscă o amendă de cel puțin 5.000 de lei.

Prin urmare, situația nu este una definitivă. Faptul că drumul nu a fost încă recepționat înseamnă că pot exista modificări înainte de finalizarea și acceptarea oficială a lucrării.