Cum se traversează corect cu trotineta sau bicicleta pe trecerea de pietoni. Filmuleţ demonstrativ al Poliţiei Locale din Bucureşti

Cum se traversează corect cu trotineta sau bicicleta pe trecerea de pietoni. Sursa foto: Poliţia Locală Bucureşti

Poliţia Locală din Bucureşti a realizat un clip video în care le arată celor care folosesc trotineta sau bicicleta pentru deplasare prin oraş cum se traversează corect pe trecerea de pietoni. Astfel, agenţii au evidenţiat că un comportament rutier corect implică traversarea ca pieton, pe lângă trotinetă sau bicicletă. Poliţiştii au precizat şi amenda pentru oamenii care încalcă regulile.

Potrivit Codului Rutier, amenzile sunt între 865 și 1.081,25 de lei.

"Trotinetă sau bicicletă pe trecerea de pietoni? Aşa DA vs. Aşa NU. Graba ne poate costa scump, nu doar privind siguranța, cât și portofelul. Potrivit Codului Rutier, amenzile sunt între 865 și 1.081,25 de lei.

Colegul nostru vă arată în câteva secunde cum traversăm corect și regulamentar", au mai comunicat poliţiştii locali din Bucureşti.

Cum să circuli cu bicicleta şi trotineta prin oraş şi în parcuri

Poliţia Locală din Bucureşti a transmis, săptămâna trecută, că a desfăşurat acţiuni prin oraş şi în parcuri pentru a controla cum se circulă cu bicicleta şi trotineta.

Agenţii au precizat că au dat avertismente, dar şi amenzi. "Vorbim de câte doi tineri pe o singură trotinetă, cu viteză pe trotuar printre pietoni și alte asemenea aspecte ce țin de încălcarea regulilor de circulație", au spus poliţiştii, care au anunţat şi cum se circulă regulamentar cu bicicleta şi trotineta prin oraş şi în parcuri.

Cum se circulă regulamentar: