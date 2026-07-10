Poliţiştii locali din Bucureşti au anunţat cum trebuie să circuli cu bicicleta şi trotineta prin oraş şi în parcuri ca să nu iei amendă

Bum trebuie să circuli cu bicicleta şi trotineta prin oraş şi în parcuri, în Buucreşti, ca să nu iei amendă. Sursa foto: Agerpres

Poliţia Locală din Bucureşti a transmis, vineri, că a desfăşurat acţiuni prin oraş şi în parcuri pentru a controla cum se circulă cu bicicleta şi trotineta. Agenţii au precizat că au dat avertismente, dar şi amenzi. "Vorbim de câte doi tineri pe o singură trotinetă, cu viteză pe trotuar printre pietoni și alte asemenea aspecte ce țin de încălcarea regulilor de circulație", au spus poliţiştii, care au anunţat şi cum se circulă regulamentar cu bicicleta şi trotineta prin oraş şi în parcuri.

"Am desfășurat acțiuni punctuale în zona centrală a Capitalei, cât și în #ParculCarol. Accidentele tot mai grave și mai dese în care sunt implicate persoane care merg pe trotinetă electrică și bicicletă ne arată că astfel de acțiuni sunt necesare.



Vorbim de câte doi tineri pe o singură trotinetă, cu viteză pe trotuar printre pietoni și alte asemenea aspecte ce țin de încălcarea regulilor de circulație.

Dăm avertismente, dăm și amenzi. În total, de la începutul anului și până acum peste 200 de sancțiuni au fost date celor care nu au înțeles că nu pot zburda cu trotineta electrică sau cu bicicleta pe oriunde.

Cum se circulă regulamentar cu bicicleta şi trotineta