Cursa spre Antalya a fost mutată temporar de la Arad la Timișoara din cauza caniculei

Pista mai lungă de la Timișoara oferă condiții superioare de decolare și aterizare atunci când temperaturile de afară ating valori extreme. sursa foto: Agerpres

Singura legătură aeriană pe care o mai deservește Aeroportul Arad – cursa turistică sezonieră către Antalya – a fost relocată temporar pe Aeroportul Timișoara, cel puțin până în septembrie. Operatorul invocă drept motiv condițiile mai bune de operare din orașul vecin în zilele cu temperaturi extreme, notează Agerpres.

Paul Popescu, directorul operațional al aeroportului arădean, a explicat joi, că aeronava care ar fi trebuit să aterizeze miercuri, venind dinspre Antalya, s-a îndreptat direct spre baza din Timișoara – o decizie identică fiind luată și pe 12 august.

Potrivit acestuia, operatorul l-a anunțat că zborul nu va mai reveni la Arad pe parcursul lunii august, tocmai din pricina caniculei. Pista mai lungă de la Timișoara oferă condiții superioare de decolare și aterizare atunci când temperaturile de afară ating valori extreme.

„Aeroportul nostru este operaţional, deschis, există şi stoc suficient de kerosen. Dorim să precizăm că aeroportul nu stabileşte destinaţiile zborurilor şi nu poate modifica deciziile comerciale ale companiilor aeriene sau ale operatorilor de turism. Aceste decizii aparţin exclusiv operatorilor care organizează şi execută transportul aerian”, mai spune Popescu.

Conducerea aeroportului a admis că înțelege „disconfortul creat călătorilor” și a precizat că aceștia „trebuie să beneficieze de informaţii complete, din timp, precum şi de soluţii adecvate pentru a ajunge la destinaţia iniţial convenită”.

Cursa spre Antalya ar urma să revină pe aeroportul din Arad începând cu 2 septembrie.

Aeroportul arădean nu mai operează curse regulate din 2015. În prezent, aici mai aterizează doar zboruri turistice sezoniere, charter și, ocazional, cargo.