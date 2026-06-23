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Cutremur, marţi, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 18:24 23 Iun 2026 Modificat la 18:24 23 Iun 2026
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seismograf (2)
Cutremur în România. Foto: Hepta

Un seism slab, cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter, s-a produs marţi după-amiază în România, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul a avut loc în zona seismică Vrancea - Buzău, la adâncimea de 147,5 km. 

În ziua de 23 Iunie 2026 la ora 17:34:25 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea de 147.5km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51km S de Focsani, 53km S de Buzau, 66km SE de Sfantu-Gheorghe, 73km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea. 

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Etichete: cutremur seism INFP

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