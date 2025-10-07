Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare

Un tunel subteran de mari dimensiuni, posibil din vremea lui Ștefan cel Mare, a fost descoperit în incinta Mănăstirii Neamț. Sursa foto: Marius Apostol/ Antena 3 CNN

Un tunel subteran de mari dimensiuni a fost descoperit în incinta Mănăstirii Neamț, în timpul lucrărilor de reabilitare desfășurate în acest an. Construcția, posibil datând din perioada domniei lui Ștefan cel Mare, a fost identificată sub pavimentul curții interioare, în zona sudică a ansamblului, lângă trapeză.

Tunelul are aproximativ 30 de metri lungime, o înălțime de 2,8 metri și o lățime de 2,5 metri. Este realizat din bolovani de râu și cărămidă, materiale caracteristice construcțiilor medievale, și pare să fi servit drept cale de acces secretă către exterior, în direcția râului Maghernița. La capătul culoarului se află o încăpere spațioasă, cu arcade din cărămidă, unde a fost descoperită o ieșire zidită ulterior.

Arhimandritul Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a declarat pentru Antena 3 CNN că această descoperire corespunde vechilor legende locale despre existența unui tunel de refugiu construit în vremea lui Ștefan cel Mare, folosit pentru protejarea persoanelor și a valorilor din mănăstire.

Pe de altă parte, arheologul Vasile Diaconu atrage atenția că este necesară o cercetare științifică riguroasă pentru a confirma cu exactitate vechimea tunelului. El a subliniat că, deși structura este impresionantă și bine conservată, doar o analiză detaliată a materialelor și a contextului arheologic poate stabili perioada exactă a construcției.

Tunelul ar putea deveni, în viitor, parte a circuitului turistic al Mănăstirii Neamț, adăugând un element spectaculos patrimoniului cultural și istoric al ansamblului monahal, care are o tradiție de peste șase secole.