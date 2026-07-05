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Descoperire importantă în Castrul Roman de la Răcari: Arheologii au găsit temelia unui horreum, clădire-cheie a fortificației romane

A.E.D.
2 minute de citit Publicat la 10:51 05 Iul 2026 Modificat la 10:55 05 Iul 2026
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colaj 2 poze cu temelia de piatră a unui horreum, noua descoperire arheologică în Castrul Roman de la Răcari
Arheologii au identificat temelia unui horreum în Castrul Roman de la Răcari, judeţul Dolj. Sursa colaj foto: Facebook/Cosmin Vasile

Specialiştii din cadrul Muzeului Olteniei au identificat, cu ocazia cercetărilor din cadrul Castrului roman de la Răcari, temelia de piatră a unui horreum, una dintre cele mai importante clădiri ale fortificaţiei romane, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, potrivit Agerpres. "Zidurile sale masive din piatră şi urmele incendiului care i-a marcat sfârşitul spun o poveste veche de aproape două milenii şi oferă noi informaţii despre ultimele clipe ale fortificaţiei", a precizat oficialul.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a anunţat duminică dimineaţa descoperirea arheologică de la Castrul Roman de la Răcari. Potrivit delaraţiilor sale, aceasta aduce la lumină o parte importantă din istoria de acum aproape 1.800 de ani a locurilor.

"Urmele descoperite arată că focul a pus la pământ această construcţie esenţială pentru comandamentul roman care îşi avea baza în apropierea oraşului Craiova de astăzi, la Răcari. Horreumul era a doua cea mai importantă clădire, după comandament, şi adăpostea proviziile necesare unei garnizoane romane: cereale, alimente şi nutreţ pentru animale", a transmis Cosmin Vasile, într-o postare pe Facebook, făcută duminică, 5 iulie 2026.

Descoperire importantă în Castrul Roman de la Răcari: Arheologii au găsit temelia unui horreum, clădire-cheie a fortificației romane 1082406
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Ulterior, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj a mai făcut următoarele precizări: "Zidurile sale masive din piatră şi urmele incendiului care i-a marcat sfârşitul spun o poveste veche de aproape două milenii şi oferă noi informaţii despre ultimele clipe ale fortificaţiei, cel mai probabil în timpul invaziilor gotice din secolul al III-lea. (...). 

Aceste descoperiri nu sunt întâmplătoare. Ele sunt rezultatul cercetărilor arheologice reluate în 2003 şi susţinute, an de an, de Consiliul Judeţean Dolj, prin Muzeul Olteniei Craiova. Este o investiţie în cunoaştere, în identitatea noastră şi în patrimoniul pe care avem datoria să îl păstrăm şi să îl facem cunoscut".

La Răcari se află al doilea cel mai mare castru de piatră din regiune, de unde unităţile militare romane supravegheau Valea Jiului.

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Etichete: descoperire arheologi racari piatra cladiri incendiu

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