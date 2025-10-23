Descoperire şocantă în Harghita. O tânără şi iubitul ei au fost găsiţi morţi în maşină. Care este principala pistă a poliţiştilor

Femeia avea o rană împuşcată în zona pieptului, iar iubitul ei era împuşcat în zona caputului. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un bărbat a făcut o descoperire şocantă în timp ce se afla pe un drum forestier din apropiere de Lacul Frumoasa, aflat în judeţul Harghita. Este vorba despre o tânără şi iubitul ei care erau morţi într-o maşină. Poliţiştii au găsit lângă trupurile celor doi un pistol folosit la sacrificarea animalelor. Tânărul de 19 ani şi iubita lui, care era cu un an mai mare au dispărut duminică din Ghimeș, o localitate din judeţul Bacău. Anchetatorii bănuiesc că bărbatul a fost cel care şi-a ucis partenera şi, ulterior, s-a sinucis. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Un tânăr şi o tânără de aproximativ 20 de ani, din judeţul Bacău, au fost găsiţi decedaţi într-un autoturism aflat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa, potrivit Agerpres. Trupurile celor doi prezentau urme de împuşcare. Potrivit anchetatorilor, femeia avea o rană împuşcată în zona pieptului, iar iubitul ei era împuşcat în zona caputului.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, prim procurorul adjunct Dan Gîlcescu, a precizat joi, pentru AGERPRES, că în interiorul maşinii a mai fost descoperit un pistol de asomare, utilizat, de obicei, pentru animale.

Potrivit procurorului, tinerii sunt din judeţul Bacău, erau împreună de aproximativ un an şi plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiţi morţi.

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, însă anchetatorii nu exclud nicio variantă, inclusiv crimă urmată de sinucidere.

"S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca şi omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs", a precizat Dan Gîlcescu, potrivit sursei citate.

În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile, pentru a se stabili cauzele exacte ale deceselor.

Anchetatorii au fost alertaţi de un cetăţean care trecea prin zonă şi a observat maşina parcată în zona împădurită, a mai arătat reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.