Directorul Termocentralei Constanța s-a sinucis în locuinţa lui. Soţia a sunat la 112 după ce l-a găsit spânzurat

<1 minut de citit Publicat la 21:13 23 Oct 2025 Modificat la 21:20 23 Oct 2025

Directorul Termocentrale Constanța, Daniel Popa, s-a sinucis. Soţia lui l-a găsit spânzurat în casă, conform ctnews.ro. Poliţia Constanţa a transmis că, joi, în jurul orei 16.10, a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soțul acesteia a decedat.

„Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuința sa din municipiul Constanța.

Trupul neînsuflețit nu prezenta urme vizibile de violență, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, a comunicat IPJ Constanța.

Oamenii legii au întocmit un dosar penal. Directorul Termocentrale Constanța s-ar fi aflat în depresie și se afla sub un tratament pentru această afecțiune, mai notează sursa amintită.