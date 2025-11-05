Distrigaz anunţă că aproape 20.000 de consumatori din Bucureşti rămân, joi, fără gaze. Care sunt zonele afectate

Distrigaz anunţă că aproape 20.000 de consumatori din Bucureşti rămân, joi, fără gaze.

Compania Distrigaz Sud Reţele a transmis, miercuri, că aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi, 6 noiembrie, de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale. Se vor efectua lucrări pe mai multe străzi din sectorul 4 al Bucureştiului. Furnizarea cu gaze va fi oprită între orele 08:00 – 22:00.

"Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din sectorul 4 al municipiului București:

Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a gazelor naturale amplasată pe strada Aurel Perșu, din sectorul 4 al municipiului București, Distrigaz Sud Rețele va sista alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din zona respectivă mâine, 6 noiembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 22:00.



În urma acestei întreruperi planificate, sunt afectați 18.834 de clienți casnici și non casnici situați pe străzile Odei, Aurel Perșu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor și Drumul Jilavei, din sectorul 4 al municipiului București.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere", a comunicat Distrigaz Sud Reţele.

Oficial: Care este cauza exploziei din Rahova

Explozia produsă în data de 17 octombrie, la blocul din cartierul Rahova din sectorul 5 al Capitalei, a fost determinată de o acumulare de gaze naturale, produsă ca urmare a două fisuri în conducta de gaze naturale subterană care alimenta imobilul, se arată în motivarea procurorilor și judecătorilor.

Procurorii arată că deflagrația a fost determinată de o acumulare de gaze naturale scursă prin două fisuri apărute în conducta de alimentare a blocului afectat. Conducta se afla în imediata apropiere a imobilului.