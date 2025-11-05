Oficial: Care este cauza exploziei din Rahova. Motivarea judecătorilor pentru arestarea angajaților de la Distrigaz și firma privată

Anchetatorii au stabilit în urma cercetările făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6. Foto: Agerpres

Explozia produsă în data de 17 octombrie, la blocul din cartierul Rahova din sectorul 5 al Capitalei, a fost determinată de o acumulare de gaze naturale, produsă ca urmare a două fisuri în conducta de gaze naturale subterană care alimenta imobilul, se arată în motivarea procurorilor și judecătorilor. De asemenea, angajatul Distrigaz este acuzat că nu și-a îndeplinit atribuțiile.

Procurorii arată că deflagrația a fost determinată de o acumulare de gaze naturale scursă prin două fisuri apărute în conducta de alimentare a blocului afectat. Conducta se afla în imediata apropiere a imobilului.

Gazul s-a infiltrat în sol, iar apoi a migrat către subsolul blocului, unde s-a acumulat într-o cantitate suficientă pentru a produce explozia.

Gazele au migrat la etajele superioare prin sistemul de aerisire al apartamentelor

Potrivit motivării judecătorilor, gazul acumulat în subsol s-a extins către etajele superioare prin sistemul de aerisire al apartamentelor.

Concentrația cea mai mare a fost la etajele 5 și 6 - zona considerată epicentrul exploziei.

Țeava fisurată, extrasă și expertizată

Potrivit procurorilor, după explozie, anchetatorii au verificat zona din jurul blocului și au descoperit concentrații de metan în mai multe puncte din apropiere.

„În acest sens, judecătorul de drepturi și libertăți reține (.....) că, la data de 19.10.2025 au fost efectuate verificări în proximitatea blocului unde s-a produs explozia, prin sondare pentru depistarea unei eventuale existențe a metanului la nivelul subsolului, fiind identificate diferite concentrații de metan (CH4) în mai multe locuri în apropierea blocului.

Având în vedere valorile înregistrate la măsurătorile efectuate s-a emis ipoteza că ar putea exista scurgeri de gaz în subteran, la nivelul conductei de alimentare, astfel că au fost efectuate săpături și a fost decopertată țeava de gaze. După efectuarea săpăturilor, a fost extrasă țeava de alimentare cu gaze a blocului 32, scara 2 cu diametrul de aprox. 63 mm și o lungime de 14 metri”, se mai arată în motivare.

Angajatul Distrigaz, acuzat că nu și-a îndeplinit atribuțiile

Potrivit anchetei, un angajat al Distrigaz Sud Rețele s-a deplasat cu o zi înaintea exploziei la fața locului, în urma unei sesizări privind miros de gaz.

Procurorii susțin că acesta nu a identificat corect defectul de pe rețeaua de distribuție, nu a luat măsuri de siguranță și nici nu a anunțat superiorii pentru a decide cum să securizeze zona.

Lipsa intervenției corespunzătoare ar fi permis acumularea gazelor care au dus la explozie.

„Inculpatul BM, în calitate de instalator de rețele în cadrul S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din București, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate. cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobilul menționat și producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a trei persoane, vătămarea corporală a 15 persoane”, se mai arată în text.

Angajații firmei private, acuzați că au părăsit zona înainte de eliminarea gazelor

Judecătorii notează că și doi instalatori ai firmei private AM Property Construct nu și-au îndeplinit obligațiile.

Aceștia efectuaseră revizia tehnică a instalației de gaze în seara de dinaintea tragediei și au detectat scăpări de gaze, dar nu au anunțat operatorul de distribuție și au părăsit zona înainte ca gazele să fie complet eliminate.

De asemenea, ar fi trebuit să verifice și alte blocuri din zonă unde gazul s-ar fi putut infiltra.

„Inculpatul SAR, în calitate de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze la S.C. AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L., în data de 16.10.2025, în intervalul 16:30 - 17:00, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Asociația de proprietari a imobilului din București pentru revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale a imobilului, în mod culpabil, în urma detectării scăpării de gaze naturale în imobilul sus-menționat, nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobilul menționat și producerii unei explozii.

Inculpatul CGD, în calitate de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze l a S.C. AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L.., în data d e 16.10.2025, în intervalul 16:30 - 17:00, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Asociația de proprietari a imobilului din București, pentru revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale a imobilului, în mod culpabil, în urma detectării scăpării de gaze naturale în imobilul sus-menționat, nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobilul menționat și producerii unei explozii”, se mai arată în motivare.

În data de 17 octombrie, o explozie puternică a avut loc la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată. Trei persoane au murit, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton. De asemenea, 14 persoane au fost rănite, care au fost duse la spital.